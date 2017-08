El grupo británico Rudimental anuncia su tercer disco

Mientras espera en una estación de metro en el sur de Londres, el DJ y productor musical Piers Agget –uno de los cuatro integrantes de Rudimental– contesta su teléfono para atender esta entrevista y revelar algunos detalles de lo que será el próximo álbum del colectivo inglés, que no ha parado de girar por el mundo desde que publicó su sencillo debut, ‘Feel The Love’, a finales del 2012.

Tras conseguir el éxito inmediato en este primer intento, Rudimental tuvo que afrontar un gran desafío: lograr que sus siguientes producciones mantuvieran el nivel y alcanzaran el mismo grado de reconocimiento. No fue tarea fácil, pero sencillos como ‘Not Giving In’ y ‘Waiting All Night’ cumplieron las expectativas de sus seguidores y terminaron de consolidar en la cima de los listados especializados a esta agrupación que integra en su propuesta musical elementos del ‘drum and bass’, el rap y el ‘rhythm and blues’.



Ahora, Rudimental se está preparando para anunciar el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, del cual solo se conoce una canción: ‘Sun Comes Up’, en la que colabora el vocalista y compositor británico James Arthur. A continuación, Agget explica cuál fue la idea detrás de este trabajo discográfico y cómo el grupo ha construido a través de su música un mensaje de optimismo y de resistencia ante las situaciones adversas de la vida.



Llevan prácticamente cuatro años de gira sin parar. ¿Cómo ha sido esa experiencia?



Ha sido increíble, ¿sabes? Viajas de un lado a otro, comes cosas extrañas, conoces nueva gente y tienes experiencias que te dejan asombrado. Lo único malo es el cansancio. Por eso hay que tratar bien al cuerpo y hacerle caso cuando te pide que te acuestes a dormir. El año pasado hicimos una pausa porque realmente necesitábamos descansar, aunque pensándolo bien no lo hicimos (risas), dedicamos gran parte de ese tiempo a preparar nuestro próximo álbum.



¿Y cómo van con eso? ¿Qué detalles nos pueden adelantar sobre este nuevo trabajo?



El álbum lo hicimos con un sello discográfico que creamos y en el que también logramos firmar a Amerie, una gran artista que viene haciendo las cosas muy bien. Rudimental también es una plataforma para artistas no firmados, es algo que nos gusta hacer, así que en este disco la gente va a poder descubrir nuevos talentos. No puedo revelar mucho ahora, pero te puedo decir que estamos organizando todo y con el paso de los meses iremos lanzando algunos sencillos. El objetivo es hacer el lanzamiento definitivo a principios del próximo año.



De este nuevo álbum ya tuvimos la oportunidad de escuchar ‘Sun Comes Up’. ¿Cuál fue la idea que inspiró esta canción?



La canción fue escrita originalmente pensando en la ruptura de una relación. Ya sabes, cuando rompes con alguien y estás tratando de superar la situación, pero de repente te despiertas y ves un nuevo amanecer, un nuevo día. Entonces puedes olvidar y seguir adelante. También tiene que ver con el poder del sol cuando recién se está asomando. Es asombroso sentir esa energía que te brinda un amanecer, así que queríamos capturar esa idea: un nuevo día, un nuevo comienzo con cada amanecer. Es un momento hermoso.



¿Por qué escogieron a James Arthur para que fuera el vocalista en este sencillo?



Básicamente porque es un cantante muy conmovedor, con una voz muy emotiva. Estuvimos buscando a un vocalista para este tema durante mucho tiempo. Intentamos con varios, pero ninguno terminó de convencernos, y luego lo llamamos a él y le dijimos “ven al estudio, tenemos esta canción”. Él entró y la cantó, y sonaba tan bien que inmediatamente sentimos que la melodía había encontrado su lugar. Realmente sacó la emoción que nadie más había logrado generar. Fue genial trabajar con él, tiene un talento real para esto de despertar emoción.



¿Es cierto que querían transmitir un mensaje de unión con este nuevo álbum?



Así es, el mundo está bastante polarizado y hay muy poca tolerancia. Pensando en todo eso quisimos llevar un mensaje de unión, de amor… esa es una parte fundamental para Rudimental. También podría decirse que con este trabajo estamos haciendo una celebración de nuestras diferencias.

¿Por qué su música siempre suele estar inclinada hacia el lado más optimista de la vida?



Creo que la música es una expresión creativa de las emociones. La música te reúne, te hace feliz y te sana el alma. Eso es lo que sucede cuando nos dedicamos a componer y eso se ve reflejado en nuestro trabajo. Aunque la inspiración también puede venir de un lugar triste, y a veces eso es bueno. Creo que cuando hacemos música sentimos todas esas emociones y lo que sale es positivo porque al final del día todo el mundo ama a la fiesta, a todo el mundo le encanta ser feliz y la música es una gran manera de sentirse feliz porque genera vínculos entre las personas.



Han hecho colaboraciones con artistas como Ed Sheeran y John Newman, entre otros, pero pensando a futuro, ¿con quién les gustaría trabajar?



Hay unas cuantas personas. Creo que Kendrick Lamar sería genial. También alguien como Lauryn Hill, Solange o Erykah Badú, a quien vi hace poco en Londres.



Se ha dicho que Rudimental tiene uno de los ‘shows’ en vivo más impresionantes del mundo. ¿Qué cree que marca esa diferencia?



Rudimental es un caos organizado, es una locura. A veces tenemos 12 o 13 personas en el escenario. Hay cantantes a la izquierda, a la derecha y en el centro. Es un ambiente de carnaval. Rudimental no se trata de una sola persona; somos una banda y todos somos muy buenos amigos. Cuando llegamos al escenario hacemos que el ambiente sea muy divertido, y al tocar nuestras canciones en vivo suenan un poco diferentes al disco porque es lo que buscamos: hacer algo nuevo cada vez.



Hace poco estuvieron en Colombia, en una edición del Festival Estéreo Pícnic. ¿Cuándo los volveremos a ver?



Bueno, desde ya lo digo: es un hecho que volveremos tan pronto hayamos terminado este nuevo álbum. Nos encanta Colombia, nos lo pasamos de maravilla cuando estuvimos allí la última vez. No puedo esperar para volver, pero primero debemos terminar el trabajo que nos queda por hacer y estaremos de regreso muy pronto, porque ustedes sí saben lo que es una buena fiesta.



DANIEL TORRES

Cultura y Entretenimiento