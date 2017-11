James Rhodes: una vida de fugas, música y pánico

Es una relación estrecha: “Los compositores y la enfermedad mental suelen ir de la mano, como los católicos y el sentimiento de culpa, o EE. UU. y la obesidad”.



Así lo describe el pianista británico James Rhodes en su primer libro autobiográfico, titulado ‘Instrumental’.

A sus 42 años, el artista ha sido diagnosticado con más de 18 trastornos mentales distintos y siente que todo le produce angustia y pánico.



De allí que siempre que va a brindar un concierto, 75 minutos antes ingiere una pastilla de Propranolol para relajarse. Así lo hará en sus próximas fechas en Medellín y Bogotá, el 21 y 23 de noviembre, respectivamente.

Un salvavidas

La historia de Rhodes está marcada por duros contrastes: el primer pianista de música clásica en firmar un contrato de seis álbumes con Warner, lleva consigo el drama de la violación, perpetrada por su profesor de gimnasia cuando el prometedor artista tenía cinco años. Esto lo condujo a un cuadro de alcoholismo y drogadicción, se intentó suicidar y estuvo internado en varias clínicas mentales.



A pesar de esa difícil trayectoria de vida, comenta que su tabla de salvación no fueron los múltiples tratamientos a los que se sometió, sino la música. En especial, la de Bach.



“La música es un universo que nos permite escapar de nuestras realidades. De las cosas malas y horribles que escuchamos en las noticias y que pasan a diario en el mundo. A mí me ha salvado de una manera muy literal”, le comentó el artista a este diario desde Madrid.



Sin embargo, su lucha no ha sido solo con las voces que escucha en su mente. También, con la industria e incluso con el público, al que reta a salirse de los elitismos.



Es conocido por asistir a sus recitales en ‘jeans’ y llevar su pelo revuelto, como cualquier estrella de rock. No teme romper la rutina anunciando cada pieza a su público antes de interpretarla. Establecer una relación íntima con su audiencia es una de sus claves.



“Creo que no hay nada más universal que la música clásica y es una pena no poder llegar a todo el público. Es como si quisieran mantener este tipo de música solo para una pequeña población y no debería ser así”, anota Rhodes.



Asimismo, el artista contó que está próximo a presentar su nuevo álbum, ‘Fire On All Sides’, que saldrá a la venta a comienzos del próximo año, acompañado de un libro homónimo.

La escritura

Además de artículos para medios como ‘The Telegraph’ o ‘The Guardian’, en Londres, el pianista ha publicado tres libros: ‘Instrumental, Toca el piano y Fugas’, que saldrá a la venta el 15 de noviembre y que narra historias que se desprenden de su gira del año pasado.



“Este libro no trata de quién soy sino de cómo soy. De cómo somos todos, quizá. Que yo sea padre, pianista, escritor, exmarido, piscis y un idiota no tiene la menor importancia. Lo que cuenta es el cómo”, dice Rhodes en su libro.



Al hablar de su gira por Latinoamérica, el músico espera “hacer que las personas escapen de su cotidianidad por medio de estas hermosas piezas musicales que he elegido para interpretar en estas fechas. La música tiene el poder de relajarnos y de hacernos sentir diferentes”, dice.

Dónde y cuándo

Medellín, el próximo 21 de noviembre, 8 p. m.. Teatro Metropolitano. Boletas en tuboleta.com desde 54.000 pesos. Bogotá: 23 de noviembre. 8 p. m. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. En tuboleta.com, desde 60.000 pesos.



MARÍA ALEJANDRA KARPF

Para EL TIEMPO@alejandrakarpf