Músico huilense se abre camino en Los Ángeles

Hace apenas un año, Carlos Hernán Pinzón se graduó del Berklee College of Music de Boston, una de las universidades más prestigiosas del mundo para quienes se forman en carreras afines con la música.

Con 24 años de edad, este huilense obtuvo su titulación como compositor de cine, además de arreglista de música contemporánea y dirección de orquesta.



En los 12 meses que lleva radicado en Los Ángeles, tras graduarse, ya ha puesto en práctica casi todo lo que aprendió: se encargó de la música del cortometraje Fight Like a Boss, que se estrenará en noviembre, y está grabando un álbum en el que alterna los instrumentos y sonidos tradicionales colombianos con influencias contemporáneas.



“No ha sido fácil, pero cuando amas lo que haces, todo parece que lo es”, dice Pinzón, familiar del legendario compositor opita Jorge Villamil y cuyas raíces musicales se evidencian en El Feeling, como se titulará su primer disco, que se está cocinando en los estudios Hollywood 17 Hertz (anteriormente, One on One Studios), en Los Ángeles.



“Estamos en proceso de grabar voces. La banda está compuesta por miembros de México, Venezuela y Colombia; por lo tanto, el sonido tendrá influencias de dichos países, pero sobre todo de mi tierra, de mi folclor”, explica Pinzón.



Las bandas sonoras, que son la otra pasión del joven nacido en Neiva, se han materializado en el corto documental que dirige el también colombiano Daniel Piñeros.



“Fight Like a Boss es el drama de Nick di Brizzi, quien está en un viaje para encontrar nuevos pulmones que le permitan llevar una vida normal”, cuenta Pinzón, que ha trabajado como asistente de compositores de música para películas como el checo Elia Cmiral (Ronin, Battlefield Earth) y el español Lucas Vidal (Rápidos y furiosos 6, El cuervo).



Finalmente, Pinzón escribió la introducción del musical Ultimate Jam Night, que cada martes presenta una edición con artistas invitados en el famoso club nocturno Whisky a Go Go. El 12 de septiembre se escuchará su composición.



SOFÍA GÓMEZ G.

​Cultura y Entretenimiento