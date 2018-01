José Ortega y Gasset, el sujeto enfrentado al mundo real-cotidiano

Don José Ortega y Gasset, autor de La rebelión de las masas, Meditaciones del Quijote y El espectador, entre más de una cuarentena de obras, nació en una familia burguesa en 1883, en Madrid, donde falleció en 1955.



Su pensamiento se ubica dentro de una tendencia llamada perspectivista, mediante la cual postula que no son las ideas o la realidad lo que, como eje, fundamenta nuestra forma de conocer el mundo, sino una perspectiva. En el sujeto, “lo dado” se plasma como en una pantalla. En un segundo periodo, a partir de 1923, se orienta hacia una tendencia catalogada como raciovitalista.

Esa primera etapa es la que lo conduce a la segunda. Para él, el sujeto no se entiende solo como una vida en el sentido biológico. La vida es anterior a la cultura, pero la cultura y los valores culturales no son una derivación de la vida, sino funciones vitales mismas. La razón no está por fuera de la vida ni es tampoco la vida, sino también una función de la vida.



Por este camino, Ortega arriba a su famosa frase de 1914, “Yo soy: yo y mi circunstancia”.



Desde esta óptica, para Ortega la filosofía no es un artificio de pensar acerca de la vida, sino la propia razón expresándose como vida. El ser humano no viene a ser un ente que posee la cualidad de la razón, sino una realidad que vive a través del ejercicio de la razón.



La originalidad de Ortega le mereció una vasta influencia en pensadores de España, Hispanoamérica y Alemania, como Manuel García Morente, Xavier Zubiri, Joaquín Xirau, José Gaos, Julián Marías, María Zambrano, Pedro Laín Entralgo y José Luis Aranguren.

FRANCISCO CELIS ALBÁN

EDITOR EL TIEMPO