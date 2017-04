Paul McCartney daría concierto en Medellín

Aunque la página oficial de Paul McCartney aún no ha confirmado si incluirá a Latinoamérica en su gira ‘One on One Tour’, cada vez son más fuertes los rumores que afirman que el músico se presentaría en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo jueves 26 de octubre.

La noticia ha circulado por distintos medios de comunicación. Incluso el periodista Gustavo Gómez, director del programa radial ‘La luciérnaga’, lo confirmó en un video a través de su cuenta de Twitter: “Con enorme alegría les confirmo el concierto de Paul McCartney en Medellín. Estará presentándose el 24 de octubre en Panamá y luego, el 26, en Medellín. Segunda vez de McCartney en Colombia, esta vez en un año muy especial: cuando cumple 75 años de vida, pero además son los 50 años del Sargento Pimienta de los Beatles”.



Y agregó: “Está confirmado, les repito. Habrá silletería numerada en la gramilla del Atanasio Girardot. Se están dando los últimos toques de lo que será un concierto maravilloso con todo el respaldo de la Alcaldía de Medellín, es un evento de ciudad, de marca”.

Paul McCartney visitó Colombia el 19 de abril del 2012. Ofreció un concierto en el estadio El Campín de Bogotá, al que asistieron más de 30.000 personas.



El músico británico acaba de anunciar nuevas fechas de su gira por Estados Unidos, que comenzará en Miami el 5 de julio.



Se espera que en las próximas horas se dé el anuncio oficial de su presentación en Colombia.



