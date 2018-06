McCartney, siempre McCartney / Conexión Sonora

De hecho, guardo memorables recuerdos de mis primeras experiencias auditivas con sus composiciones para los Beatles o las de su grupo Wings, algunas conservadas en la amplia lista de mis favoritas de siempre.

No soy fan moribundo de McCartney como lo es mi amigo Andrés Ospina, quien incluso defiende algunos álbumes pobres del ex-Beatle como Press To Play de 1986. Pero gusto de muchos de sus discos, incluso algunos del rango "baja calidad”. Entre todos ellos, el inmortal 'Band On The Run', lo mejor con su banda Wings, el extraño Back To The Egg, el experimental y débil McCartney II, el glorioso Tug Of War, el curioso Flaming Pie y en última instancia 'Chaos and Creation in the Backyard', publicado hace ya 13 años y desde mi óptica uno de los mejores en su extensa carrera.

En días recientes, McCartney ha vuelto a ser noticia. Primero, con la publicación de 'I Don’t Know' y 'Come On to Me', temas anticipo de 'Egypt Station', su decimoséptimo álbum, que se publicará el 7 de septiembre y grabado con Greg Kurstin, uno de los productores más exitosos de los últimos años. Segundo, con su presencia en el famoso 'The Late Show' del británico James Corden, en su sección ‘Carpool Karaoke’, en un recorrido por la mítica Liverpool, y transmitido un día después del lanzamiento de las canciones en mención. En solo una semana, este ha tenido casi 21 millones de vistas en la plataforma YouTube.



Ad portas de un nuevo álbum, lo del ‘Carpool’ es una estrategia maravillosa. En uno de sus capítulos más exitosos, recorriendo sitios emblemáticos para él y los Beatles, y cantando con Corden algunas piezas significativas de su historia. McCartney se muestra como el tipo encantador que siempre ha sido en medio de increíbles anécdotas.



Pero toca tristemente repetirlo una vez más: tanto en el programa como en sus nuevas canciones, McCartney deja escuchar que ha perdido mucho, y repito, mucho, de su capacidad vocal. Merece un pronto y digno retiro, aunque sigue siendo uno de los más grandes de la historia.

DANIEL CASAS

Periodista musical@danielcasasc