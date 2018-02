Hola, ssí, ssonido…

El reconocido trompetista Wynton Marsalis afirma que cuando un grupo de personas se reúne a hacer música, siempre hay una transacción implícita.



A eso hay que añadirle dos actores que son fundamentales para que la transacción sea exitosa: el público y la sonoridad del recinto.

Por una parte, el simple hecho de que el oyente invierta su tiempo en asistir al concierto y su dinero en transportarse y pagar las entradas exige un trato respetuoso de quienes están a cargo del evento.



Para cumplir con esta parte de la transacción, se hace una prueba de sonido previa en la que se define entre el sonidista y los músicos un volumen que sea agradable para el espectador y para la banda.



Sin embargo, en vivo es muy común ver a alguno de los solistas señalar con desespero el monitor mientras mira con molestia al ingeniero de sonido, indicando que algo no se escucha bien.



La tensión se hace evidente y lo que ocurre, acto seguido, es un cortocircuito musical en el que desaparece todo lo que se había ensayado y la banda pierde la referencia auditiva para tocar acoplada, ya sea porque algún instrumento no se escucha o porque suena muy duro. Esto genera un ambiente confuso que dificulta la relación audiencia - intérprete.



En situaciones así, los músicos vivimos una gran frustración porque años de trabajo se van al traste en segundos. Muchas veces, el público no se da ni cuenta de estas situaciones (que se pueden superar si hay profesionalismo en el equipo técnico, cosa que no siempre ocurre).



También cabe anotar que en el país hay algunas empresas de amplificación muy profesionales, pero son la excepción a la regla y sus tarifas, muy altas. Si tanto hemos avanzado en la internacionalización de nuestra música, también es necesario que avancemos en aspectos técnicos como el sonido y el uso de instrumentos de alta calidad.



El perjuicio artístico de un monitoreo errático y confuso es irreparable, ya que el oyente molesto nunca va a darle otra oportunidad al músico con el que pasó un mal rato.



Esto ocurre con bastante frecuencia en Colombia y el público debe saberlo, ya que un oyente informado va a tener mayor criterio y va a exigir mejores condiciones para asistir a conciertos donde lo traten con respeto y pueda disfrutar sin sobresaltos.



Óscar Acevedo

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com