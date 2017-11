Tuticket.com tiene 15 días para devolver dinero por eventos cancelados

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la devolución del dinero correspondiente a 1.910 boletas.

Tuticket.com deberá reintegrar de forma inmediata el dinero a los afectados por las cancelaciones de varios conciertos, ocurridas entre el 2015 y el 2016.



De no acatar la orden de la superintendencia en los próximos 15 días, la empresa comercializadora de boletas no podría vender entradas para espectáculos públicos pues sufriría un cierre temporal de su sitio web.



A través de un comunicado, publicado en la página web de la entidad, se precisa que "el pasado 23 de octubre de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló Pliego de Cargos contra GRUPO TUTICKET.COM COLOMBIA S.A.S., entre otras conductas, por la presunta falta de calidad en la prestación del servicio posventa".





La superintendencia verificó que Tuticket.com no ha devuelto la totalidad del dinero de los conciertos cancelados de Chino y Nacho, Chayanne, Laura Pausini y Fito Paez, entre otros, que iban a realizarse en varias ciudades del país en el lapso establecido.



Actualmente, en la página de Tuticket.com se ofrecen entradas para el espectáculo infantil Paw Patrol en vivo en Colombia y el concierto de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, que será en febrero del 2018.



Hasta el momento, Tuticket.com Colombia no se ha pronunciado.



