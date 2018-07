Cantante de la banda Oasis quiere revivirla

Gallagher escribió un mensaje en su Twitter: “Es el momento de volver a juntar al ‘gran 0’”, haciendo referencia a la primera letra del nombre del grupo.

El músico ha dicho además que “perdona” a Noel, después de que los dos hermanos se separaran en el 2009 por una pelea que comenzó cuando Liam arrojó una ciruela a la cabeza de Noel. “No estoy desesperado, solo que creo que sería algo bonito por hacer”, agregó en su cuenta el músico de 45 años.



A pesar del comentario, Noel ( 51) ha insistido no tener eso en mente. Precisamente, en enero de este año, él declaró a la cadena de televisión BBC que “nunca” volvería a formar Oasis.



Los dos están enfrentados desde hace casi una década por las desavenencias mantenidas cuando ambos eran parte de la conocida formación.



La banda se formó en 1991 y es responsable de éxitos como 'Wonderwall', 'Supersonic', Champagne Supernova' o Don’t Look Back in Anger que, por cierto, se convirtió espontáneamente en el himno de resiliencia de la ciudad de Manchester tras el atentado del 22 de mayo del 2017, en el que 22 personas murieron al término de un concierto de Ariana Grande.



Tanto Noel como Liam configuraron una de las parejas familiares más disfuncionales de la historia del rock.

Aunque en un principio concibieron una fórmula musical pegajosa, con el tiempo las diferencias creativas y la tensión proveniente de una lucha de egos constante dieron paso a un conflicto que no solo alimentaron las páginas de las revistas de música y de los medios sensacionalistas, sino que llevó a la fractura a la banda que se llegó a considerar como la más grande del Reino Unido en su momento.



“Con un poco de pesar y de alivio les anuncio que renuncio a Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más”, fue el mensaje que escribió Noel Gallagher acerca de la separación de su hermano.



Tras el final de Oasis, que vendió más de 90 millones de álbumes en todo el mundo, Liam Gallagher formó la banda Beady Eye –junto a exintegrantes del grupo– que se mantuvo activa del 2009 al 2014 y lanzó dos álbumes: 'Different Gear, Still Speeding' (en el 2011) y 'BE' (2013).



El 6 de octubre del año pasado el cantante lanzó el disco As You Were, un disco que llegó al número 1 en Reino Unido.



Por su parte, Noel Gallagher también decidió lanzar su propia música con Noel Gallagher’s High Flying Birds.

De izquierda a derecha, los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher, de la banda británica Oasis. Foto: AFP

CULTURA

Con información de EFE