Medellín 'se mira al espejo' en los videos de estos artistas

Se trata de una afortunada coincidencia. Un solista, una agrupación de hip hop y una banda de fusión presentan sus más recientes trabajos musicales con videos de impecable factura. En estos tiempos polifacéticos, los artistas no solo alimentan los oídos sino también los ojos.



Los tres son paisas. Y, cómo no, los tres vuelven a sus orígenes y llevan a sus seguidores a explorar Medellín. Se trata de Juanes, Crew Peligrosos y Puerto Candelaria. Eso sí, difieren en las temáticas abordadas: el erotismo, el problema de la contaminación y las heridas que ha dejado el narcotráfico.

Juanes, por ejemplo, estrenó ayer su sencillo Pa dentro, en el cual resalta la inclusión, la diversidad y el empoderamiento femenino. El cantante recurre a las metáforas para relatar una relación con la mujer en un trabajo colorido y filmado en locaciones de su natal ciudad: el Museo de Arte Moderno (MAMM), la Comuna 13, el Parque Biblioteca Belén, el edificio de Teleantioquia en plaza de la Libertad y el bar Bolívar, entre otros.

"La inspiración de Pa dentro nace con el folclor del caribe colombiano, de la raíz y la contemplación del sonido contemporáneo, una mezcla de África con indígena, marcando así el comienzo de una nueva etapa en la música de Juanes”, afirmó el cantautor. El video, que causa sensación en las redes sociales, muestra una ciudad moderna, llena de color y con mujeres que la iluminan.

Cuestión aparte son las otras dos propuestas. El humo que corroe el aire y los pulmones de los habitantes de Medellín y la herencia indeleble de la cultura del narcotráfico son las temáticas que abordan los grupos Puerto Candelaria y Crew Peligrosos en sus nuevos videos, también lanzados recientemente. El primero creó 'Humo', un “grito desesperado ante la crisis ambiental” que vive la capital paisa, y que fue compuesto y dirigido por Juancho Valencia.



Puerto Candelaria creó un video marcado por tonos ocres, en el que el grupo se une a la bailarina Adelaida Mejía, al grupo Teatro Matacandelas, a la Orquesta Filarmónica de Medellín, a la productora Pavorreal Films y al actor, director y dramaturgo Fabio Rubiano.



Según Valencia, la idea de crear el video nació en plena crisis del aire y en medio de una conversación que tuvo con Mejía. “Todo parte frente al desespero, frente a la impotencia y sobre el qué hacemos y cuál es nuestra función como artistas”, cuenta el músico.



En la parte conceptual, la idea era que el video debía llevar a la reflexión y también responder a una deuda histórica que tenían los artistas de la capital paisa, según Valencia.



“Ningún artista de la ciudad está hablando sobre esta crisis; entonces en cien años, cuando escuchen las músicas que se hicieron en la ciudad, van a decir: ‘Esa gente nunca tuvo un problema del aire’. Y el arte siempre tiene una responsabilidad histórica”, asegura.

La apuesta estética era convertir en algo bello una situación tan “horripilante” como la contaminación del aire. Es así como Rubiano, cuyo personaje representa el hilo conductor del relato, parece tener una especie de relación erótica con el humo, mientras se intercalan las evocadoras actuaciones del coro de Matacandelas y las coreografías de un grupo de bailarinas, dirigidas por Mejía, además de la presencia de los músicos de Puerto Candelaria y la Filarmónica.



“La idea inicial siempre fue combinar la problemática ambiental con el erotismo. Es un juego del humo pensado como un vicio que nos genera mucho placer, en este caso sexual, al cual estamos adictos y que nos lleva a la muerte”, añade.



Todo ese juego de simbolismos está inspirado por el género del cine distópico, y por eso el video, según Valencia, bien podría ser un capítulo latinoamericano de la serie Black Mirror. “La metáfora caló perfecto en la estética y en el discurso filosófico de cada uno de los artistas representados y nos da esa oportunidad de generar un impacto muy fuerte con la gente”, dice.

El retrato de los Crew

Una panorámica de Medellín teñida de rojo y la cruda imagen de un corazón latiendo (sin nada de romanticismo) son algunas de las escenas con las que se inicia el video de 'Mede G', de Crew Peligrosos, dirigido por Christian Schmid Rincón.



Las letras de la canción hacen una radiografía descarnada de la situación social de la ciudad, con versos como: Ahora sabrán de qué hablo // Esta no es la tierra de Pablo // Pero aquí los niños se crecen jugando en la calle con el mismo diablo.



“Medellín tiene varias caras; una cara posiblemente es la que nosotros mostramos a través de los procesos culturales; también existen muchos líderes sociales que tratan de hacer un cambio muy positivo en ciertos sectores de la ciudad; pero la otra cara es cuando ni siquiera el Estado ayuda a esas mismas transformaciones”, dice Henry Arteaga, el Jke, uno de los fundadores del grupo.

Siguiendo ese estilo urbano del grupo, el video se desarrolla en una fiesta que casi parece una pesadilla, que se complementa con imágenes surrealistas, como la de las animaciones de 'Alicia en el país de las maravillas' acompañadas de la palabra ‘cocaine’, que aparece por pocos segundos.



“La canción está haciendo una cartografía exacta de lo que está pasando y no se puede esconder. Ese orgullo paisa del que hablan muchos, que a veces quieren ocultar lo que sucede solamente con decir necesitamos seguridad, seguridad, seguridad, no es la respuesta contundente para lo que puede ser una buena propuesta para los jóvenes, tanto del estrato 6 como de estratos 1 y 2”, asegura Arteaga.



Crew Peligrosos también desnuda en sus letras las contradicciones que se viven en la ciudad. En una de sus estrofas, por ejemplo, el Jke canta: Mede G, ciudad pa’ turistas // Las putas abundan ya listas // El tour del cartel de Medayo // Es el que más tiene visitas.



“La idea no es engancharnos en la crítica como tal, porque muchos dirán: ‘estos vienen es a madrear a todo el mundo’. No, es una cosa que estamos viviendo, y así como hacemos cosas felices, pues 'Mede G' hay que contarla, y si fue muy crudo como lo hicimos, también es muy poético”, asegura el músico.



Además de su trabajo en el género del hip hop, el grupo también ha consolidado un importante proceso social a través de la escuela 4Elementos, enfocada, además de la música, en la danza urbana y el grafiti.



“Considero que se debe potencializar un mil por ciento lo que se está haciendo con los procesos culturales, que si dan resultado y han dado resultado durante tanto tiempo, no pueden ser los mendigos de la cultura de la ciudad; tiene que haber unas alianzas posibles para que estos procesos se sigan multiplicando”, asegura el músico.



