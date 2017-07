¡Póngales nota a los lanzamientos musicales de la semana!

21 de julio 2017 , 10:45 a.m.

'This Isn't The Place' de Nine Inch Nails

La banda liderada por Trent Reznor, que acaba de aparecer en la serie 'Twin Peaks' de David Lynch, lanzó esta semana su nuevo trabajo, 'Add Violence', compuesto por cinco canciones.

This Isn't The Place, de Nine Inch Nails.

'Talking To Myself', de Linkin Park

El mismo día de la muerte de su vocalista, Chester Bennington, la banda lanzó el videoclip de esta canción.

El 22 de junio estuvo en concierto en Madrid, y el pasado 3 de julio, en Londres.

'Static Space Lover' de Foster The People

Esta es una de las canciones del tercer álbum de la banda de Los Ángeles, 'Sacred Hearts Club', que se lanzó este viernes a la medianoche.

Foster The People

'Bella y sensual' de Romeo Santos

En esta nueva canción, Santos canta junto a Daddy Yankee y Nicky Jam.

Bella y sensual, de Romeo Santos.

'Sorry Not Sorry' de Demi Lovato

En este nuevo video aparecen Jamie Foxx, Paris Hilton y Wiz Khalifa.

Nuevo video de Demi Lovato.

'El pretendiente', de Soraya y Mister Mimon

La cantante española Soraya Arnelas se dio a conocer en el programa 'Operación Triunfo'.

El pretendiente, de Soraya El pretendiente, de Soraya