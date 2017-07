El nuevo videoclip de Monitor muestra la 'música que se deja ver'

Daniel Zárate, Camilo Sánchez, Mauricio García y Giancarlo Orsi son los músicos que conforman Monitor, un colectivo audiovisual que busca trascender el espacio sonoro y crear una experiencia más envolvente por medio de proyecciones, juegos de luces, videos y diferentes intervenciones tecnológicas.

Estas últimas están a cargode Orsi, cuyo trabajo visual ha sido fundamental para la imagen y la puesta en escena del grupo.



Aunque Monitor empezó a componer sus primeras melodías en el 2014, fue hasta el 2015 cuando publicó Señal, un tema que refleja en su sonido y en el videoclip que realizó el colectivo, cierta lentitud hipnótica y algunos elementos minimalistas propios del subgénero musical trip hop, que marcó la década de los 90 en buena parte de Europa.



Sánchez, guitarrista y teclista de la banda, señala que: “Sin duda, Monitor tiene una marca muy sustancial de toda esta movida trip hop que estuvo encabezada por grupos como Portishead y Massive Attack. Pero también nos ha influenciado mucho el dub en términos de sonido, porque por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es una exploración alrededor de los bajos, que no fueron tocados con el instrumento, sino que fueron procesados a través de sintetizadores”.



En noviembre del año pasado, los músicos hicieron el lanzamiento oficial de su primer álbum, Monitor, que fue grabado de forma independiente en Nébula Studio.



El trabajo tiene 13 temas y dos bonus track, y hace que el oyente se sumerja en

múltiples atmósferas y sensaciones, que pueden ir de la euforia a la calma, pasando por varios momentos de introspección reflexiva.



“Duramos dos años largos grabando el disco y fue una exploración todo el tiempo. Siempre hemos leído mucha poesía y por eso tratábamos de anclar ese tema literario en las canciones, armando acrósticos, sopas de letras y cadáveres exquisitos”, dice Sánchez.



La canción que da inicio al álbum se llama Anónimo y fue hecha en colaboración con Nicoali Fella, vocalista de LosPetitFellas. A partir de ella surgen las demás composiciones, algunas de ellas pensadas como ‘puentes’ que conectan otras melodías, creando una continuidad implícita a lo largo del disco.



“Hay un par de canciones que son muy cortas porque quisimos explorar otras estructuras que rompieran el molde habitual. Si te fijas bien, te darás cuenta de que las melodías de Monitor no tienen una estructura como tal, no están hechas de forma clásica y no están diseñadas para ser el típico producto radial”, añade.



Recientemente, Monitor estrenó el videoclip de su canción Lento, con un concierto en el Auditorio Lumiere y que contó con una producción bastante sofisticada en cuanto a aspectos visuales y de sonido.



Según explica el músico: “Este video tomó algunos elementos urbanos que aparecen en Anónimo. Queríamos hacerlo un poco más cinematográfico, utilizando varias locaciones y tratando de contar una historia basada en la letra de la canción, que habla de una chica que prácticamente tortura a un tipo y le causa mucho dolor”.



Una curiosidad de los conciertos de este colectivo es la sincronía que genera en

tiempo real entre música e imágenes.



“Manejamos en vivo un software que es audio-reactivo. Giancarlo ha preparado cada canción y lo que hace es programarlas en términos visuales, haciendo que los impulsos sonoros creen imágenes que se ven en las pantallas”, concluye Sánchez.



Monitor, junto a otras bandas nacionales, fue seleccionado para presentar un showcase en la próxima edición del Bogotá Music Market (BOmm), lo que podría abrirle las puertas a grandes conciertos y festivales en el exterior.



DANIEL TORRES

En Twitter: @otroarroba