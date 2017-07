El Cuarteto más infeccioso vuelve a Colombia

Era uno de los días más críticos del paro de maestros y las tanquetas y agentes del Esmad esperaban al mejor estilo de una guerra medieval a los iracundos docentes. Mientras tanto, Roberto Musso y Santiago Marrero trataban de llegar a las instalaciones de EL TIEMPO para poder hablar del nuevo trabajo discográfico del Cuarteto de Nos, Apocalipsis zombi, que fue lanzado el 12 de mayo.

La cita se dio finalmente, y en ella hablaron de una trayectoria de más de 30 años.

El Cuarteto de Nos, compuesto ahora por cinco músicos, anunció que vendrá al país para dar a conocer su nuevo material. Por ahora, confirmaron conciertos en Cali y Medellín los días 15 y 16 de septiembre, respectivamente.



Pero, en redes sociales, tienen atentos a sus fanáticos en Pasto y en Bogotá, con la frase “atentos que en poco, boletas disponibles a precio especial”.



Musso, líder y responsable de la composición de las letras, está orgulloso de Apocalipsis Zombi, disco que contó con la producción del argentino el ‘Cachorro’ López, quien ha trabajado con artistas como Caifanes, Bersuit Vergarabat y Andrés Calamaro.

Un giro en composición

“Estamos lanzando en América Latina Apocalipsis zombi, flamante porque salió hace poco. Estamos muy contentos porque fue un proceso de cambiar la parte compositiva. Además, quisimos darle vuelta a la parte musical, por lo que este álbum es mucho más melódico que los anteriores”, dice Musso respecto a la narrativa de las canciones, juguetona con rimas y profunda en sentido.



“No habíamos trabajado con ‘Cachorro’. Descubrimos caminos nuevos. Creo que cuando uno trabaja con alguien que tiene tanto bagaje como él se aprende mucho más de lo que uno puede creer”, dijo Marrero.



Musso es claro al expresar que no quiere que el grupo sea rotulado como crítico. Aunque en las letras hay crítica a ciertas dinámicas propias de un mundo hiperglobalizado, acepta que aunque el personaje sea un villano, o un héroe, ambos están en todos nosotros, junto con el iracundo, el que quiere pasar desapercibido o el gaucho orgulloso (temática principal de la canción Gaucho Power).



“Nuestras canciones invitan a tomar posición frente a un tema o un personaje. Nunca hay buenos ni malos, es más que nada opinar sobre la situación del mundo, poner el tema sobre la mesa. Por eso, muchas canciones están en primera persona. No queremos parecer los no infectados. No nos salvamos, todos estamos un poco zombificados”, concluyó Musso.



Además de la canción homónima al disco, Apocalipsis zombi, y Gaucho Power, están en el disco temas como Calma Vladimir, Invisible, Mirada de nylon, Hola karma, La bestia y El rey y el as, entre otras.



ALEJANDRO CALDERÓN MERCHÁN

Para EL TIEMPO