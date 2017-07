Peter Manjarrés: 'Lo que somos, se lo debemos al vallenato'

En su cumpleaños del 2016, Peter Manjarrés presentó su reencuentro con el acordeonero Juancho de la Espriella. Ambos habían hecho carreras por separado, tanto que su pasado común, cuando empezaban en la música, parecía haberse olvidado.

Un cumpleaños después –este 26 de julio–, Manjarrés volvió a celebrar, esta vez con el lanzamiento del álbum que grabó con De la Espriella: 'Lo que tú querías'.



El CD iba a salir en mayo. Pero Manjarrés aplazó el lanzamento ante la tragedia de Martín Elías, con quien grabó a dúo quizás la canción más bonita del disco: 'Que me perdone el amor', composición de un autor clásico, Luis Egurrola.



Con letras de Egurrola, Aurelio Núñez, Iván Ovalle o Hernando Marín, Manjarrés destaca que su álbum es “más vallenato, sin fusiones”, dice, aunque alguna tenga aires de porro.



“Queríamos defender el vallenato porque somos agradecidos –dice el cantante de éxitos como 'El amor de mi sabana'–. Lo que somos se lo debemos al género”. Y en este disco no se olvidó de los autores jóvenes.



¿Por qué más vallenato?



Dependemos del público y me estaban pidiendo que grabara vallenato. Había hecho fusiones, pero por redes sociales, en la calle, en conciertos, me decían: “Peter, todo el mundo se está yendo a otros géneros, defiende el vallenato’. Y como también creo en el vallenato, hicimos el CD así y se llama 'Lo que tú querías'.

También muchos pidieron el dúo con Juancho...



Encontré a un Juancho más maduro, con una parte espiritual más bonita. Vino con más experiencia, más seguidores y el mismo objetivo: hacer música. Hubo empatía porque cuando nos unimos queríamos lo mismo y nos unió el público, no fue capricho mío.



¿Cómo fue el comienzo de ustedes, en 1999?



A Juancho lo conocí cuando estudiaba odontología en Bogotá. Lo primero que recuerdo es que nos tocó duro. Antes estuve con el Morre Romero y con Beto Murgas Jr., pero con Juancho hicimos nuestro primer CD. Nos descubrió César Jaimes y nos metió a Warner Music.



Fueron los primeros y únicos vallenatos de esa disquera...



La disquera no sabía del género. Tenía a Arjona y a artistas pop y rock. El presidente era un peruano que no creía en nosotros. Nos sacó lágrimas. Nos decía que no teníamos futuro. En la segunda grabación que hicimos vendimos más en Monterrey (México) que en Colombia y eso le mostró que sí se podía internacionalizar.



Quedaron lecciones...



Fueron cuatro años en los que nos tocó lucharla, porque en esa época estaban en auge todos los grandes: Diomedes, El Binomio, Villazón, Zabaleta, Los Diablitos. Eso nos sirvió para tener bases. Porque cuando un artista sube muy rápido, no valora las cosas y lo que sube rápido, cae rápido.

El regreso de un dúo

Después de esa etapa. Manjarrés trabajó con Franco Argüelles y luego, durante 12 exitosos años (con dos Grammy Latinos a bordo), con Sergio Luis Rodríguez. Por su parte, Juancho de la Espriella triunfó al lado de Silvestre Dangond, después acompañó a Martín Elías y al Mono Zabaleta.



Ahora, Lo que tú querías, con sus 14 canciones en versión CD (15 en digital) marca además una etapa nueva del cantante con Sony Music. “Todo cumple un ciclo –dice Manjarrés–. Sony me hizo una mejor oferta. No tengo nada malo que decir de Codiscos”.



De paso, como otros artistas, Manjarrés también comparte una preocupación por el futuro del vallenato: “Lo siento huérfano, no musicalmente, sino de artistas nuevos. Los más jóvenes pueden ser buenos musicalmente pero les falta identidad, los oyes y no sabes quién canta. Por eso, trabajamos para llevar un mensaje a las nuevas generaciones”, concluye.

Compositores y canciones de 'Lo que tú querías'

Omar Geles es el compositor obligado en estos tiempos. Su canción 'Un vallenato' se encarga de abrir el álbum de Manjarrés y De la Espriella. Otros autores clásicos como Daimer Sierra e Iván Ovalle encontraron espacio en este álbum. De Ovalle, dice Manjarrés, que pese a que es primo segundo suyo, no había tenido oportunidad de grabarle una canción. Pero se identificó con 'Incompatibles'.



Incluyó un clásico de Hernando Marín: 'Los años' y una canción de su acordeonero anterior, Sergio Luis Rodríguez, titulada 'Cien años contigo', que se dio a conocer antes del lanzamiento de este álbum.



En cuanto a los letristas jóvenes, Manjarrés dijo que el trabajo tuvo mucho de darles apoyo para que, pese a que traían letras juveniles, conservaran la esencia. Es el caso de Julio de la Ossa, nieto del rey vallenato del mismo nombre, al que le grabó las canciones 'El huracán' y 'El repechaje'. Confiesa el cantante que quedó impresionado por el talento musical de De la Ossa.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO