La experimentación del jazz de Juan Mejía

Juan Mejía empezó a tocar batería a los 14 años. En aquellos años le encantaba el reggae, el rock latino y sabía que quería estudiar música y ser un baterista profesional. Pero no se le cruzaba por la cabeza el jazz.



"Yo no sé qué es eso y a mí no me gusta el jazz", pensaba, y finalmente decidió viajar a Estados Unidos para estudiar inglés a Boston y luego música en la Collective School of Music en Nueva York.

Era casi inevitable topase con el jazz en Nueva York, y finalmente Mejía empezó a empaparse del género. "Ahí me encontré con muchos géneros, se abrió el mundo, se abrieron las puertas. Yo arranqué en un programa en el que cada semana estudiaba con profesores diferentes y oía géneros diferentes", recuerda el músico sobre esos inicios, en los que solía presentarse con músicos de Cuba, Brasil y otros países.



Finalmente llegó el jazz, al que Mejía le vio el potencial de ser aplicable a todos los otros géneros. Así se fue empezando a forjar la carrera de este baterista, que más adelante formó el cuarteto Juan Mejia's Conspiracy.



Mejía, que también estudió en el prestigioso Berklee College of Music, además trabajó con varias agrupaciones como músico acompañante.



"Cuando estaba en Berklee, todos me decían: 'siempre toque con gente que sea mejor que usted'. Y así uno mejora", recuerda.



Así fue como trabajó con artistas como Lauracata, el taiwanés Hao Wei, Leah Hinton y Manta Donkey Hawk.



Luego de esas experiencias, el artista comenzó a formar Juan Mejia's Conspiracy, primero con la unión con Ryan Fedak, un percusionista que conoció en una clase en Berklee y que además interpreta el vibráfono.



Luego se unió la bajista australiana Lucy Clifford y un trompetista estadounidense, junto a los que grabaron un primer disco y además hicieron una serie de conciertos.



Luego llegó 'Persona', el segundo disco, que se lanzó en mayo pasado y está disponible en plataformas como Spotify.



"El primer disco es más eléctrico, puse algunos 'samples', grabaciones de gente hablando. En el segundo decidí hacer todo acústico, todo lo grabamos en vivo, no grabamos los instrumentos por separado, todo lo que se improvisó está en el disco", cuenta Mejía sobre esta nueva producción.



El músico se presentó recientemente en Colombia, con músicos locales, y su idea es hacerlo de nuevo a finales de este año. "Me encantaría poder llevar a mi banda porque llevamos mucho tiempo juntos y nos conocemos muy bien musicalmente", añade.