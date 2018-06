Nuevas caras en 'Mujeres a la plancha'

Laura Londoño y Marianne Schaller son las nuevas integrantes de 'Mujeres a la plancha', una propuesta musical que retoma canciones de populares cantantes como Juan Gabriel, Yuri y Selena, entre otros.



La producción, cuyo elenco se complementa con Diana Ángel, Adriana Bottina y Carolina, integrante del dúo musical Siam, está en temporada los martes y los miércoles en el Teatro Nacional La Castellana.



Las cantantes estarán acompañadas de una banda de músicas, compuesta Katalina González (guitarra), Adriana Vásquez (piano y teclados), Valeria Romero (bajo) y

Anita Lu (baterista).



A ellas se suma un equipo artístico liderado por Nicolás Montaña, que está a cargo de la dirección musical y los arreglos, y Nelson Martínez Pacheco, que diseñó las coreografías.

Es así como se plantea este nostálgico viaje emocional a través de canciones sentimentales, que marcaron una época y se convirtieron en un popular género, que le da nombre.



"Son canciones románticas, con letras muy universales y melodías que se van quedando grabadas en nuestros corazones", le dijo Diana Ángel a la revista 'Aló' en un entrevista reciente, destacando la popularidad del género.



"La canción que más me gusta cantar es 'Hasta que te conocí', de Juan Gabriel. Recuerdo perfectamente cuando la escuché atentamente en la casa de mi abuela? Yo tendría 8 años", dijo Bottina en esa misma entrevista.



Cada noche, las artistas interpretan cerca de 30 canciones, entre las que se destacan 'Quítame ese hombre', 'Acaríciame', 'No me vuelvo a enamorar', 'Maldita primavera', 'Amor prohibido' y 'Yo no te pido la luna', que es la que le da inicio a la velada.

¿Dónde y cuándo?

Martes y miércoles, 8:30 p. m. Teatro Nacional La Castellana. Calle 95 n.° 47-15, Bogotá. Boletas desde 43.600 hasta 68.600. Informes: https://teatronacional.co/