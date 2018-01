Notificación premonitoria / Opinión

Hoy, los músicos sencillamente no existimos si no estamos en internet. Subir videos a la red se ha convertido en el medio de divulgación más eficiente del trabajo musical desde cualquier rincón del planeta.



Las manifestaciones culturales de lugares remotos que no eran transmitidas ni por error en las televisoras o emisoras locales anteriormente hoy se pueden disfrutar desde cualquier dispositivo. Por ejemplo, fascinantes intérpretes de la India o de Ucrania se pueden escuchar sin el filtro de un programador de radio influenciado por la payola.

Van quedando atrás los medios que restringen a su audiencia a una programación amañada para dar paso a un sistema totalmente abierto, en el que quien escoge es el oyente.



El juzgamiento actual en las convocatorias para festivales es otro ejemplo: hoy se hace con dos videos en vivo de la banda grabados en los últimos seis meses y publicados en YouTube, ya no cuentan los archivos de audio como medio de juzgamiento.



Esta plataforma ofrece muchas facilidades que la han convertido en el recurso principal de músicos y oyentes para acceder y para divulgar la música por todo el globo.



Por eso, me dejó frío un correo en el que, de manera unilateral y a muy corto plazo, YouTube notifica a los generadores de contenidos que sus canales dejarán de ser elegibles para monetización si no cumplen ciertos requisitos.



Ahora los canales que no tengan más de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización al año perderán ese y otros beneficios.



La reacción a esta notificación fue inmediata y premonitoria: educadores, videógrafos y músicos mendigando suscriptores por toda la web y ofreciendo intercambio de visitas para cumplir con la cuota exigida por la plataforma. Es un síntoma muy triste que deja ver lo que puede ocurrir: contenidos en los que predominarán el ánimo de lucro y la pobreza de ideas (esto ya es de por sí una constante en muchos youtubers e influencers oportunistas).



Las audiencias maduras no van a perder el tiempo con contenidos de este tipo y seguramente migrarán a otras plataformas, dejando este magnífico portal en manos de públicos y creadores con poco criterio. Espero que Google, una de las empresas más poderosas del planeta y propietaria de YouTube, no se equivoque al marginar a tantos usuarios con esta decisión.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

@oscaracevedog

acevemus@yahoo.com