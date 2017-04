Niños vallenatos participaron en tertulia sobre Festival de la Leyenda

SUM: Claro por Colombia realizó una tertulia sobre los 50 años del Festival.

Músicos contaron experiencias y dieron consejos a las nuevas generaciones.



Los Niños del Vallenato de la Escuela de Talento Vallenato Rafael Escalona son una selección que se da entre los 150 chicos de estratos que van del cero al dos, que reciben cada año instrucción musical, gracias a las becas otorgadas por Claro por Colombia.



Las becas generaron un cambio: antes solo estudiaba el que podía pagarlo. Ahora se necesitan las ganas de aprender. La escuela, dice su director Juan Figueroa, realiza su formación en cinco ramas: acordeón, caja, guacharaca, voz y piquería.



“La motivación general –dice Figueroa– es concursar. Verse en tarima”.

Por lo mismo, el tiempo de festival es ideal para eventos como la tertulia para invitados especiales, que este año realizó la Fundación Claro por Colombia y que fue moderada por Ernesto Cortés, editor jefe de EL TIEMPO.



Este evento reunió a Los Niños del Vallenato con su padrino musical, Iván Villazón, que ejerció su nombramiento dándoles consejos en medio del encuentro, en el que también estuvieron Cecilia ‘la Polla’ Monsalvo, exdirectora del festival, y el folclorista investigador Tomás Darío Gutiérrez.



“Ya hubiese querido haber formado parte de una escuela como esta cuando en mí nacieron las primeras inquietudes musicales –dijo Villazón–. La mayoría de nosotros, los artistas de hoy, somos empíricos. Sin embargo, no es suficiente estar en una academia o tener un buen profesor de música vallenata; además de tener la habilidad, hay que llevarlo en la sangre”.

El encuentro fue la oportunidad de ver a los niños interpretar lo aprendido, pero también de descubrir de primera mano datos de vallenatología avanzada contadas por protagonistas como ‘La Polla’ Monsalvo, quien recordó las tradiciones que existían en la Fiesta de la Virgen del Rosario, incluso antes del festival.



“Se hacían las ceremonias religiosas, la ceremonia de los indios y se celebraba con bailes en las casas, pues no había clubes en esa época”, recordó.



Tomás Darío Gutiérrez, por su parte, esclareció detalles como la relación de Alejo Durán con la canción Alicia Adorada, compuesta por Juancho Polo ‘Valencia’.



“Muchos recuerdan que Alejo ganó con esa canción el primer festival. Mi recuerdo es distinto: que cuando fue a entregar la corona dijo que aunque solo tocaba canciones suyas, iba a presentar una de un compadre suyo y la interpretó”.



De paso, aclaró que ‘Valencia’ no se llamaba así, pues tal sería su dimensión poética, pese a no ser letrado, que en la región le agregaron el apellido del poeta más grande que tenía el país en esa época: Guillermo León Valencia.



La tertulia abarcó recuerdos sobre Escalona y sus múltiples talentos, ya que no era solo compositor, sino artista en otras ramas.



También se habló de López, cuya erudición vallenata sirvió a los investigadores que vinieron después y que han enriquecido el sendero de la vallenatología que él predicaba.



A lo largo del encuentro, Los Niños del Vallenato iban interpretando canciones como Honda herida o Mírame Fijamente. De paso, Villazón cantó con ellos y les dio un consejo más:



“Exigirles a sus referentes naturales –los ídolos musicales de hoy, como Silvestre Dangond– que están liderando en la radio y la televisión, recordarles que como punta de lanza que son del folclor vallenato, les cabe una responsabilidad inmensa, ya que estos muchachos los tienen como referencia. Que tengan cuidado con lo que están mostrándole a la juventud”.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

Enviada especial de EL TIEMPO