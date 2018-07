Natalia Bedoya y su mensaje musical de unidad

Cuando apenas tenía 6 años, la actriz y cantante Natalia Bedoya se le perdió a su familia dos días, en la finca de sus abuelos, en cercanías del río San Juan, entre Risaralda y Chocó. Luego de buscarla por todos lados, la encontraron en una comunidad indígena cercana que la había acogido y cuidado.



Pareciera que esa anécdota de su infancia hoy se presenta como un mensaje premonitorio en el papel protagónico de Aluna, con el que Bedoya protagonizará Ella es Colombia. Este es el musical que Misi Producciones y EL TIEMPO estrenan el 17 de agosto en el teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá.

La imagen de la infancia de Bedoya resulta un presagio, si se tiene en cuenta que su personaje Aluna tiene como objetivo mantener –“con los hilos mágicos de su voz”– la unidad de un territorio de fantasía que alude a una combinación de Macondo con Colombia.



“Cuando mi abuela me encontró, los indígenas le contaron que me habían bautizado, que yo tenía un don especial y que era una artista, porque no paré de cantarles durante dos días”, recuerda divertida.

Inspirada en esta anécdota, María Isabel Murillo (Misi) creó, junto con Diego León Hoyos y Julio Lucena, a Aluna. “Ella nace de un encuentro del cielo con el agua, y desde allí se desarrolla una fábula escénica absolutamente fascinante, en la que mi reto es cantar a Colombia”, agrega Bedoya.

La escenografía se inspiran en obras de artistas plásticos del país como Pedro Ruiz, Carlos Jacanamijoy, David Manzur, Armando Villegas, Alejandro Obregón y Alfonso Ariza. Foto: Cortesía Tijana Bjelajac/Misi

El musical 'Ella es Colombia' rinde tributo a la danza, las artes plásticas y a las letras del país, a través de un viaje imaginario por el territorio nacional (Amazonas, Llanos, zona Andina, Pacífica y caribeña).



Todo enmarcado en escenografías inspiradas en las obras de Pedro Ruiz, Carlos Jacanamijoy, David Manzur, Armando Villegas, Alejandro Obregón y Alfonso Ariza, hijo del maestro Gonzalo Ariza.



De esta manera, se va tejiendo la historia de amor de Aluna y el Viento, entre quienes se interpondrá el ‘monstruo de las mil caras’, mejor conocido como el ego.



“El sonido de Aluna viaja por distintos colores y temperaturas. Hay momentos en los que el color de la voz es muy sutil y delicado, y en otros es la furia de la selva la que canta. Y esas cualidades de la propuesta vocal son las que sostienen al personaje”, explica su intérprete.



Esto se logra gracias al soporte de una orquesta de 30 músicos en vivo que interpretan los arreglos del maestro Victoriano Valencia, quien se encargó de combinar las composiciones de Misi con canciones y aires tradicionales del país. Será un reencuentro con tonadas como La casa en el aire, Pescador, lucero y río, El preso, El regreso y Ay mi llanura.

La voz de Bedoya establece un diálogo con los instrumentos de la orquesta y los demás cantantes, a partir de la investigación vocal que ella ha realizado desde hace varios años a través de los sonidos folclóricos nacionales y el jazz.



Esta pasión por la actuación y la música corre por la sangre de esta artista nacida en el municipio de Anserma, Caldas, como herencia de sus dos abuelas Araceli Jaramillo y Emma Romero. Cuenta Bedoya que la primera cantaba y cosía sus propios vestidos cuando se iba a hacer sus espectáculos en las corales.



La segunda, Emma, cultivó en Bedoya el amor y respeto por la naturaleza, la mística espiritual y la pasión por contar historias.



“Para la interpretación de este personaje me he preparado toda mi vida. Estoy usando todo el conocimiento que he ido acumulando durante años, porque uno no solo canta a partir de una habilidad. Tú cantas lo que eres en tu interior, lo que interpretas del mundo, las cosas que amas y tus pasiones. Entonces este es un personaje que pone en evidencia mi espíritu musical y mi mística como cantante. Para mí el canto es un camino para devolverle el encanto al mundo”, concluye Bedoya.

