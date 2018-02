‘El reguetón hace sentir bien a la gente, la hace bailar’

El ‘dancehall’ y la música electrónica no eran necesariamente, en un primer momento, una combinación lógica. El primero, nacido en Jamaica como primo del reggae, con ritmos cada vez más rápidos. La segunda, llena de sintetizadores, sin instrumentos tradicionales, oriunda de ciudades que albergaban cinturones industriales, como Detroit. Pero con el siglo XXI, el ‘dancehall’ se empezó a insertar en el pop. Este proceso desembocó en su presencia fundamental en uno de los mayores grupos de la música electrónica del momento: Major Lazer, el trío compuesto por el productor Diplo y los DJ Jillionaire y Walshy Fire.

Major Lazer ha unido la EDM (Electronic Dance Music) con ritmos caribeños y del mundo, y ha fabricado éxitos como ‘Lean On’ y ‘Cold Water’ y ‘Know No Better’. Sonidos llenos de energía y sintetizadores que se mezclan con estilos tropicales ha sido el sello que lo ha llevado a la cima del pop.



Según Jillionaire, la fusión de sonidos de todo el mundo con la música electrónica no fue planeada. “Nos gusta música de muchas partes, pasar un buen rato y experimentar. No era una meta, solo sucedió”, dice. El DJ nacido en Puerto España, Trinidad y Tobago, rápidamente rechaza la responsabilidad única de esta fusión y se la asigna, primero, a internet. “Las redes, internet y la tecnología han permitido que la gente vea otras culturas e ideas, que sean más abiertos a cosas nuevas”, afirma.

Siempre innovador

Lo que sí le reconoce a Major Lazer es la ambición del grupo por innovar siempre. “Nos enorgullecemos de trabajar con artistas de todos los orígenes, de no tener convenciones ni límites ni escuchar a los sellos. Experimentamos y la pasamos bien, y ese enfoque se refleja en la música”, resalta.



El ‘dancehall’ y los sonidos caribeños, conocidos por Jillionaire desde la cuna, han cobrado fuerza recientemente, tanto por la labor de Major Lazer como por la del rapero canadiense Drake. Más allá de preguntas sobre posibles apropiaciones culturales, el DJ defiende la idea de que esta ascensión ha sido totalmente positiva.



“Cuando iluminas una cultura con la música, siempre es positivo. Esto beneficia a la cultura porque a la gente le va a dar curiosidad, se van a hacer preguntas sobre el origen de la música, quizás visiten el lugar. Con tal de que sean respetuosos, como lo es Drake y como lo somos nosotros, incluir música nativa de otros lugares solo es positivo”, manifiesta.



En su último proyecto, ‘More Life’, Drake usa influencias caribeñas para impulsar sus rimas. Como uno de los más visibles músicos que utilizan sonidos del ‘dancehall’ en sus canciones, el canadiense tiene todo el respeto de Jillionaire. “Él es de Toronto, que tiene una de las comunidades caribeñas más grandes del mundo, aparte del Caribe. Siempre trabaja con artistas nuevos del Caribe, incluso con artistas de Trinidad, mi país. Se nota que aprecia la cultura, que no busca simplemente aprovecharse de ella”, aclara.



Varias canciones reciente de Major Lazer tienen claras influencias del reguetón, un sonido que ha cobrado un protagonismo significativo en los últimos años, como demuestran éxitos universales del 2017 como ‘Despacito’ y ‘Mi gente’.



“El reguetón triunfa en el mundo porque la gente quiere diversidad y nuevos sonidos. Además, la música latina y del Caribe se siente bien, te invita a bailar”, explica Jillionaire.



“Los artistas latinos se están manteniendo fieles a sus orígenes. Lo hacen J. Balvin y Luis Fonsi hoy, antes lo hizo Shakira y antes Gloria Estefan. Están construyendo una cultura latina desde la música. Es parecido a lo que ha pasado con artistas caribeños, nos mantenemos ligados a nuestra identidad y así hemos triunfado”, añade.



Jillionaire cuenta entre sus amigos con uno de los más prominentes impulsores recientes del reguetón: el colombiano J. Balvin, que participó en la canción de Major Lazer ‘Buscando Huellas’. “Es una persona muy trabajadora, un gran cantante y muy bueno en los escenarios. Va a seguir mejorando y su luz va a seguir brillando”, dice con clara admiración. “Nos conocimos en los Latin Grammy cuando hicimos una versión en español de nuestra canción de ‘Lean On’. Desde entonces hemos estado en contacto, lo considero un amigo cercano. Le conté que estaba en Bogotá y me mandó muchos saludos”, continúa sobre el reguetonero de Medellín.

Lo que viene en 2018

Se espera que en algún momento de 2018 sea presentado ‘Music Is the Weapon’, el nuevo álbum de Major Lazer. Este sucederá a ‘Peace Is the Mission’ (2015), ‘Free the Universe’ (2013) y ‘Guns Don’t Kill People... Lazers Do’ (2009), el debut de la agrupación. A inicios de 2017, como anticipación del nuevo álbum, publicaron el EP ‘Know No Better’.



El proceso de hacer el disco ha sido uno de trabajo constante y creación sin pausa, en el que el afán por hacer música y buscar ideas nuevas guía al grupo. Desde trabajar con raperos como Quavo y 2Chainz, hasta nuevas voces femeninas como Camila Cabello, son varios los estilos que conforman a Major Lazer en la actualidad.



“Crear un álbum siempre es un proceso constante, y simplemente tienes que hacerlo. Así es la profesión: haces música, conciertos, conoces a músicos y trabajas con ellos, desarrollas ideas –asegura–. Yo trabajo hasta en vacaciones, cuando voy a Trinidad para ver a mi mamá. Producimos entretenimiento y tenemos que producir contenido constantemente”.



SANTIAGO CEMBRANO

Para EL TIEMPO

En Twitter: @scembrano