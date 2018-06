Esta es la nueva faceta musical de Maite Perroni

Para alguien que desde muy joven estuvo atraída por la interpretación, haber participado en una de las telenovelas juveniles más exitosas de los 2000 fue sin duda comenzar con el pie derecho.

Luego de encarnar a Lupita Fernández en 'Rebelde' e integrar el grupo musical 'RBD' junto con algunos de sus compañeros en la serie, Maite Perroni afirmó su carrera como actriz al protagonizar telenovelas como 'El triunfo del amor', 'La gata' y 'Papá a toda madre'. Algo que ahora busca hacer en su otra pasión, la música.



Como cantante, después de la separación de la banda, la mexicana emprendió su proyecto como solista enfocada en su deseo de hacer música latina. Así, en 2013 lanzó su primer álbum, 'Eclipse de Luna', un trabajo dominado por la bachata con el que retomó su faceta musical.



En los últimos tres años, la artista ha hecho una transición hacia el género urbano. Primero con 'Adicta' y luego con los sencillos 'Loca' y 'Como yo te quiero', temas producidos por los colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo. En ellos, Perroni colabora con artistas como Alexis & Fido y Cali & el Dandee.



En su paso por Colombia, Maite Perroni habló con este diario acerca de su música y su experiencia como actriz.



¿Planea lanzar un segundo álbum?



La verdad, defiendo la idea de que trabajemos sencillo por sencillo. Creo que así cada tema puede tener su historia, y luego ir armando canciones con las que la gente tenga un vínculo. Porque ya nadie compra un disco completo. No sé si más adelante decida recopilar algo de lo que ya tengo, de pronto algunas canciones nuevas, y lanzar un álbum.



¿Se imagina alguna colaboración futura?



Me gusta mucho lo que hace Sebastián Yatra, creo que ha sabido llevar el género urbano de una forma muy armoniosa, sin dejar de lado esa parte romántica. Para mí lo más importante es el interés de las dos partes. Porque de esa forma se suman los talentos y se logran mejores cosas. Cuando hay colaboraciones que son impuestas no se logra nada.

¿Como fusiona ambos oficios?



Tuve la suerte de empezar mi carrera desde un lugar donde la música y la televisión se complementan, entonces por eso ha sido fácil encontrar un equilibrio. Porque no es que de repente un día decidí cantar o actuar, sino que vinieron de la mano. Y ahí ha venido el reto, lograr que cada una tenga su espacio.



¿Cómo se imagina la nueva versión de 'Rebelde'?



Yo creo que no va a haber dos series iguales. 'Like' va a contar una nueva historia y tendrá talentos jóvenes. Creo que es importante que haya oportunidades para nuevos artistas y que mejor que de la mano de Pedro Damián, que tiene la experiencia para saber cómo conjugar música, actuación y jóvenes. Así que deseo que venga lo mejor para todos.



¿Cuál es el personaje que más a disfrutado interpretar?



La última novela que hice (Papá a toda madre) es una historia que me gusta mucho. Es un personaje con el que me sentí muy cómoda porque lo que pensaba, hacía y decía tenía mucho que ver con la Maite que soy yo. Cuando leía esos textos decía 'claro, yo también hubiera dicho o hecho esto'. Entonces me gustó mucho, me pareció muy real.

¿Qué historia le gustaría contar?



Como actriz lo que me pasa es que siempre quiero contar cualquier historia. Entonces de pronto veo a alguien que me llama la atención y construyo toda una historia alrededor. No sé, por ejemplo la vida de una prostituta, el poder meterte en sus zapatos, en su piel, poder estar ahí y volverte invisible. Uno siempre quiere jugar a eso, a vivir la vida de otro.



