Maluma lanza su nuevo álbum, 'F.A.M.E'

En esta nueva producción, el músico colombiano muestra su evolución personal, por medio de trece canciones y dos bonus tracks. Entre los que se encuentran varios éxitos como El Préstamo, Corazón y Felices Los 4.

Durante un año, el popular artista paisa, que ya cuenta con 32,7 millones de seguidores de Instagram y 14 millones de suscriptores en YouTube, se dedicó a componer y preparar temas que a través de cada historia lo conectarán con su público.



”Me siento emocionado por lo que lleva F.A.M.E, quiero que quienes siguen mi música encuentren lo que soy hoy en día, que no se pongan a analizar, sino que disfruten y canten, que sientan” afirma el cantante de 24 años.



En F.A.M.E, (acrónimo de fe, alma, música y esencia) Maluma trabajó en la producción con The Rudeboyz, con quienes siempre ha trabajado. Además, se unió al múltiple ganador del Grammy, Édgar Barrera, con quien produjo once canciones.



Asimismo, tuvo la oportunidad de contar en su tercer álbum de estudio con el productor y compositor norteamericano Timbaland, quien ha trabajado con artistas de la talla de Madonna, Jay-Z, Justin Timberlake, Nelly Furtado, Rihanna, Shakira, Katy Perry, Linkin Park, Miley Cyrus y Michael Jackson.

De igual manera, de F.A.M.E también hizo parte el productor canadiense de hip hop Scott Storch, responsable de éxitos de 50 Cent, Chris Brown, Christina Aguilera, Beyoncé, Dr. Dre, Nas y Snoop Dogg, entre otros.



"Trabajar con estás maquinas productoras, es todo un honor. Mantuve la raíz porque no quiero alejarme del todo de mi sonido natural, por eso The Rudeboyz sigue conmigo. Pero además, Edgar contribuyó en la búsqueda de nuevos sonidos y a desafiarme con mezclas. Timbaland, Sid y Scott, ellos me aportaron mucho, un mundo americano que yo no conocía, la forma de trabajar, algunos sonidos, algo que siempre soñé, fue emocionante este aprendizaje", comenta Maluma.



Las baladas de urban pop, el reggaetón y un Trap en ingles son algunos de los ritmos que incorpora Maluma en su nuevo álbum. En el cual colabora con artistas internacionales como Nego do Borel, Prince Royce, Timbaland, Sid, Jason Derulo y Marc Anthony.



El video de Marinero, una de las canciones incluidas en el álbum, ya supera las 40 millones de reproducciones en YouTube, a solo dos semanas de su lanzamiento.