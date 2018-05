Comienza la preventa para el concierto de Roger Waters en Colombia

El exvocalista de Pink Floyd se presentará el próximo 21 de noviembre en el estadio El Campín, en Bogotá.



Las entradas estarán disponibles en www.tuboleta.com desde el 9 de mayo, a las 9 a.m., hasta el próximo viernes 11 de mayo a las 11:59 p.m. Las entradas irán desde $ 99.000 hasta $ 1’.000.000.

Los fanáticos pueden asegurar sus entradas (máximo cuatro por transacción) con las tarjetas crédito y débito de los bancos de Grupo Aval. También estarán habilitadas las plataformas Aval Pay y Yeii. La venta para el público en general se llevará a cabo desde el próximo sábado 12 de mayo.

La gira de Roger Waters, denominada ‘Us+Them’, es uno de los espectáculos más grandes que se han presentado en el país.



Traerá un imponente pantalla que cubre la cancha del Estadio el Campin de oriente a occidente, 236 cabinas de sonido cuadrafónico envolvente, 332 puntos de luces y láseres, un montaje escenográfico que alcanzará más de 28 metros de altura sobre el piso, todo para lograr una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de tecnología de última generación.



Eso sumado a una travesía musical, compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd: 'The Dark Side of the Moon', 'The Wall', 'Animals', 'Wish You Were Here'; sumando material del artista en solitario, del que se destacan canciones de su álbum 'Is This the Life We Really Want?', que se lanzó el año pasado.



La gira por Latinoamérica 'Us+Them' comenzará el 9 de octubre con algunos recitales en Brasil; luego sigue un concierto en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y otras presentaciones en México.



Con esta, es la segunda vez que Roger Waters se presenta en Colombia. El primer concierto fue el 9 de marzo de 2007, frente a más de 20 mil personas que lo acompañaron en un concierto que, aún hoy, es considerado inolvidable.



