Canciones que todo rockero debe cantar en la época de Navidad

No todos los gustos musicales están incluidos en las fiestas de diciembre. Aunque es cierto que todos disfrutan del jolgorio, llega un punto en donde aquellos que no disfrutan de la música 'guapachosa' deciden excluirse de las celebraciones familiares para ir a hablar con amigos en un andén.



Les damos un track-list rockero para que rematen esta temporada con la ayuda de Samuel Escobar, dj de Radioacktiva.

Don’t let the bells end - 'The Darkness'

El sencillo lanzado el 15 de diciembre de 2003 estuvo cerca de alcanzar los primer puesto en Reino unido e impactó en varios lugares del planeta, particularmente en Europa. Este track fue parte del disco 'Permission to Land' que la banda lanzó para el 22 de diciembre de 2003 como una edición de navidad.

Happy Christmas - 'John Lennon'

Esta es una adaptación realizada por John Lennon y Yoko Ono de ‘Skewball’ un himno del mundo de la hípica. Con este villancico memorable la pareja lanzó su cruzada en contra de la guerra del Vietnam, pues el trasfondo de la canción es ‘El fin de la guerra’.

Run Rudolph Run - 'Chuck Berry'

Está canción de uno de los fundadores del rock –que falleció este año- fue lanzada en 1958 y escrita originalmente por Johnny Marks y Marvin Brodie. Sin duda son los clásicos los encargados de darle energía a la fiesta.

Thank god its Christmas- 'Queen'

A finales de 1984 fue lanzado el sencillo ‘Thank god it’s Christmas’ de Queen, una canción que alcanzó por 6 semanas la posición número 21 y que hasta 1995 apareció en un disco.

Santa Claus is coming to town - 'Bruce Springsteen'

Grabado en diciembre de 1975 en un show en vivo en Long Island. Llega a este listado un sencillo que Springsteen rara vez luce en una época que no sea navidad.

Oi to the world - 'No doubt'

Creación original de ‘The Vandals’, una banda de punk rock californiana. En asocio con ‘No Doubt’ –banda con que mantenían una estrecha relación– en 1997 se lanzó como parte del álbum ‘A very special Christmas 3’ este sencillo, que en su momento fue muy bien recibido por los seguidores.

All I want for Christmas- 'The Ramones'

Si su gusto es el Punk esta canción es perfecta. Se trata de un clásico publicado en 1987 en el lado b del disco ‘I Wanna Live’, que expresa el deseo –o mejor capricho– del autor por ‘no pelear la noche buena’.

Mistress for Christmas - 'AC/DC'

La canción de Brian Johnson sirve para los traviesos. En esta composición la banda australiana expresa los deseos de tener para la noche buena dinero y mujeres.

Oh come all you faithful - 'Twisted Sisters'

Si lo suyo es el ‘Head banging’ el título 'Oh come all you faithful' del álbum ‘Twisted Christmas’ le gustará. La idea del disco es adaptar los clásicos villancicos estadounidenses a una melodía y ritmo propias del rock duro.

Jingle Balls - 'Korn'

Si disfruta de los guturales, no se puede perder esta adaptación del villancico clásico ‘Jingle Bells’. El sencillo del álbum ‘Follow the leader’ fue lanzado en 1999, junto a Wake Up en Australia.



​DAVID GUARÍN

ELTIEMPO.COM