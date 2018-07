Murió Daniel Sais, ex tecladista de Soda Stereo

En la mañana de este lunes, a los 55 años, falleció en Guayaquil, Ecuador, el tecladista Daniel Sais, músico argentino ex integrante de Soda Stereo , que este año había anunciado su regreso al país con su espectáculo Soda Eterno, proyecto con el que repasaba la discografía del trío.



A través de un comunicado de prensa, su mánager aseguró: "llenos de un profundo dolor, comunicamos y confirmamos la dolorosa partida de nuestro querido Daniel Gustavo Sais".

La muerte de Sais se debió a un "cáncer de vesícula biliar" y al darse la noticia a través de las redes, Chalry Alberti fue uno de los primeros en enviar un mensaje: "Querido amigo y compañero de ruta, siempre estarás en mi corazón".

Sais había estado internado hace un mes en la Clínica Internacional de Quito, tras complicarse el cuadro de su salud y por esos días tuvo que suspender toda la gira que iba a realizar con Soda Eterno, que lo depositaría otra vez en Buenos Aires, el 12 de agosto, en el teatro Opera.

Sais vivía en Ecuador desde 2003 y en 2016 armó su propio homenaje a Soda: "Soda Eterno no es en sí una banda. Es el nombre de un show. Somos un elenco y así lo vivimos. Los músicos cambian, no intenta perdurar como sucedería con una banda. Somos un espectáculo musical, casi teatral, que recorre lo más querido de la música de Gustavo Cerati", le dijo a Teleshow, en abril de este año.



Sais, además de su trabajo con el trío liderado por Cerati (ingresó en 1987 y se fue en 1989, participando así de las grabaciones de los discos Ruido Blanco y Doble Vida y el EP Languis), puso sus teclados, sus arreglos y su sabiduría como productor al servicio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (grabó en Oktubre), Seru Giran (en su regreso de 1992), Virus y David Lebón, entre otros.



En 1988 compuso la música de la película Alguien te está mirando y en el regreso de Soda Stereo, en 2007, también participó de la gira Me verás volver.



