Falleció Adán Martínez, diseñador de vestuario de la Ópera de Colombia

En la tarde de este miércoles falleció en Bogotá el uruguayo Adán Martínez, quien durante más de 20 años fue el diseñador de vestuario y de maquillaje de la Ópera de Colombia.



Martínez se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de su país y luego se radicó en Argentina, en donde se graduó con Medalla de Oro en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires.



En Argentina diseñó las óperas 'La serva padrona', 'Don Giovanni' y 'El barbero de Sevilla'.

Además, estudió caracterización en el Metropolitan Opera House de New York y vestuario en L'Opéra de París, el Palais Garnier, la Comédie Française y el Théâtre National de Strasbourg.



Martínez llegó a nuestro país en 1996, en donde se consolidó trabajando para la Ópera de Colombia, en la que trabajó en decenas de producciones, como el mismo 'Barbero de Sevilla', 'Luisa Fernanda', 'La Bohème', 'La Fille du Régiment', 'Una Noche en Venecia', 'Romeo y Julieta', 'Rigoletto', 'Turandot', 'Lucia di Lammermoor', 'Cavalleria Rusticana' y 'Pagliacci', por mencionar algunas.



Hace cuatro años, cuando la Ópera de Colombia estrenó 'Turandot', Martínez le contó a EL TIEMPO sobre su proceso de creación de los vestuarios: “No quiero que los actores sientan que son disfraces: son trajes completos en los que cada uno se debe sentir cómodo”, explica Martínez.



“Primero estudio no solamente el argumento sino datos históricos, no hacemos una reconstrucción histórica pero seguimos un estilo que llamamos ‘histórico light’, evocar un algo de la historia", agregó.



Además de su paso por Colombia, también trabajó en Venezuela, Brasil, México, en el Palacio de Bellas Artes; Ecuador, Costa Rica, España, Canadá y Uruguay, en escenarios como la Comedia Nacional.



Martínez también pasó por el cine, en donde hizo el diseño de vestuario de la película 'Del amor y otros demonios', adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.



Su velación será en la Funeraria Gaviria, desde este jueves a las 9 a. m. Y sus exequias, en el Gimnasio Moderno, este viernes, a la 1 p. m.

CULTURA