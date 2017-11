‘Mujeres a la plancha recargado’, este sábado en la Media Torta

En Cali, la periodista radial Netty Velasco creó hace dos años en Facebook el grupo El Club de la Balada, que hasta el pasado jueves tenía casi 26.000 miembros, entre gomosos, cantantes empíricos y reconocidos, y compositores.

El Club de la Balada promueve conciertos y homenajes e incluye paseos en chiva no con música rumbera, sino de plancha, entre otras actividades.



El género tiene más de 40 años y ha trascendido varias generaciones. Y también, nombres importantes de compositores, como los españoles Luis Gómez Escolar (Amiga, Livin’ la vida loca), José Luis Perales (¿Por qué te vas?, La llamaban loca y casi todas las de sus discos), Manuel Alejandro (Procuro olvidarte, Señora, En carne viva, Dueño de nada) y Juan Carlos Calderón (Eres tú, Piel, La incondicional).



Dice Iván Benavides, músico y gestor cultural, que es “una música que ha sido la banda sonora de amores, desamores, tradiciones y pasiones de varias generaciones. Forma parte de nuestra memoria, y aun en músicos muy cultos ocurre que después de hacer algo intelectual, a la una o dos de la mañana se acaba oyendo y cantando a Juan Gabriel, que, de lejos, es el más grande”.



La música de plancha tiene además nombres de cantantes y grupos emblemáticos como Mocedades, Sergio y Estíbaliz, Jeanette, Raphael, José Luis Rodríguez el Puma, Ricardo Montaner, Ángela Carrasco, Pimpinela, Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Franco de Vita, Paloma San Basilio, Pandora...

Entre los colombianos, los fallecidos Óscar Golden y Vicky; y siguen vigentes Billy Pontoni, Christopher, Mariluz y Claudia de Colombia.



Todos los anteriores ya son adultos, pero un grupo de cantantes y actrices, muy jóvenes todavía, son parte del espectáculo Mujeres a la plancha recargado, que ya ha presentado más de 50 funciones y al que han asistido, en el Teatro Nacional La Castellana, de Bogotá, 70.000 personas.



Y este 4 de noviembre se presentarán en la Media Torta, donde estarán Carolina Gaitán, Verónica Orozco, Diana Ángel, Maía, Adriana Bottina y Juliette Pardau, dirigidas por Benavides.



“Es un viaje por estados emocionales de las etapas del amor, el despecho, la reconstrucción, la ilusión... La gente va a cantar la banda sonora de su vida en una jornada”, dice Benavides.



Para el cantante Billy Pontoni, el gran valor de esta música está en su lenguaje y en su sentido romántico, “y por más que cambie la humanidad, el romanticismo no acabará. Y aunque la gente no sepa sus títulos ni quién las interprete, las nuevas generaciones las cantan, así sea por pedazos”.



Adriana Bottina, cantante y actriz, intérprete de pop, que forma parte del espectáculo, cuenta que para ella lo primero en música en su vida fueron los bambucos y los pasillos que aprendió en el colegio San Vicente de Paúl, de Palmira, donde estudió.



“Pero de esta música, me acuerdo de Dame un beso, de Yuri, esa es como la primera canción que tengo en la memoria. Y también me gustaron Las Flans. Entonces, mi papá me compró los casetes de ellas y de Paloma San Basilio”, cuenta Bottina.



“Es que, además, es una música que, al menos a mí, me remite también al tiempo de las credenciales, las esquelas y las rosas, otro universo. La música de plancha lo manda a uno a eso, al romanticismo, que hoy se ha simplificado con los emoticones”, dice.

Dónde y cuándo

4 de noviembre, 2 p. m. Media Torta. Calle 18 n.° 1-05 este, Bogotá. Tel.: 3795750. Entrada libre.



