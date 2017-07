El trágico final de Chester Bennington

21 de julio 2017 , 10:38 a.m.

Dos meses después de la muerte del guitarrista y cantautor estadounidense Chris Cornell, quien se quitó la vida en el baño de un hotel en el que se hospedaba, los amantes del rock recibieron otra fatídica noticia: ayer, 20 de julio, se conoció que Chester Bennington, vocalista y líder de Linkin Park, se habría suicidado en condiciones similares a las que lo hizo su amigo Cornell.

El cantante, que hizo parte de la banda desde sus inicios, fue encontrado muerto en una residencia cerca de Los Ángeles.



Paradójicamente, el músico había interpretado la canción 'Hallelujah' de Leonard Cohen en el funeral de Cornell en mayo pasado, y días después le rindió un homenaje cantando 'One More Light' en el programa de Jimmy Kimmel.



Bennington tuvo problemas de drogadicción y había expresado ideas suicidas en ocasiones anteriores.



Estaba casado con Talinda Ann Bentley y tenía seis hijos Luego de su muerte, la cuenta de Twitter de su esposa fue hackeada y aparecieron duros mensajes que posteriormente fueron eliminados.

Último video publicado por Linkin Park El 22 de junio estuvo en concierto en Madrid, y el pasado 3 de julio, en Londres. VIdeo de 'Talking to Myself'.

Además, la banda lanzó ayer, horas antes de que se conociera la muerte de Bennington, el video de la canción 'Talking to Myself'.



Cinco de los músicos que hicieron colaboraciones en el álbum 'Guitar Heaven' del guitarrista Santana en 2010 han fallecido en los últimos 5 años. Sin embargo, no hay una relación entre sus muertes.