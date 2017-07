Falleció el periodista Héctor Mora, el hombre que nos enseñó a viajar

26 de julio 2017 , 11:59 a.m.

Héctor Mora (padre), el creador de programas de televisión célebres en los años 80 y 90 como 'El mundo al vuelo', falleció este miércoles, a los 77 años, en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá.



Vianette Monsalve, amiga cercana y periodista, confirmó la noticia a EL TIEMPO acerca del fallecimiento del comunicador, quien había regresado recientemente de China. La causa de la muerte sería una pancreatitis.



"Los chequeos médicos estaban bien", recuerda Monsalve, con quien Mora habló horas antes de su muerte.



Entre los programas más recordados de Héctor Mora se encuentran 'El mundo al vuelo', 'Así es el mundo', 'Cámara viajera' y 'Pasaporte al mundo', que se emitían por los canales de televisión nacionales y que presentaban la magia de los recorridos por centenares de destinos del mundo, en una época en la que no había internet y los gastos de viajar eran mucho más altos.



En esa época, logró la impactante cifra de 1.240 documentales realizados en 107 países.



“Viajaba seis meses al año, entrando y saliendo de Colombia. Fueron unos tiempos maravillosos”, recordaba el periodista a este diario en el 2014 cuando habló de su proyecto 'Turismo Capital', en alianza entre Canal Capital y el Instituto Distrital de Turismo.



“Hice programas en los santuarios religiosos más importantes del mundo: Notre Dame y Lourdes (Francia), la iglesia de San Pedro en el Vaticano y el templo a la Virgen de Guadalupe (México), entre otros, y nunca me cobraron. Aquí, en la iglesia de Las Aguas, para el especial Bogotá religiosa, me pidieron 600.000 pesos por mostrar la fachada”, cuenta.

Héctor Mora, durante uno de sus rodajes

Su conocimiento del turismo se debía a que hizo un curso en Bulgaria. Abogado de la Universidad Libre, de joven participó en organizaciones estudiantiles “y me empezaron a invitar a congresos en Cuba, México y Bulgaria, entre otros”. Luego, cuando dejaron de llegar las invitaciones, “porque no fui tirapiedra ni revoltoso”, cerca de la Universidad encontró un sitio donde daban cursos de periodismo, y se matriculó.



Se volvió periodista y trabajó con Yamid Amat, Margoth Ricci, Jorge Enrique Pulido y Óscar Restrepo, entre otros, en diarios como El Espacio.



Un día, en una invitación a Chocontá, a ver llegar la señal en directo a Colombia, con un partido de nuestra Selección contra la peruana, le propuso al entonces presidente de Caracol, Jesús Álvarez, hacer un programa de viajes.

“Le dije que le salía más barato que presentar Baretta, una serie policiaca de un detective que tenía una lora en el hombro”.



En un almuerzo, al día siguiente, quedó sellada la realización de ‘El mundo al vuelo’ “y tuve mucha suerte, pues me encontré en el desierto del Sahara a un paisa que vendía camellos. Ese fue el primer programa, que le gustó mucho a la gente. En el segundo entrevisté a un miembro de la Eta española; y en el tercero, a un ‘niño’ que acababan de nombrar en la Organización Internacional del Café: Juan Manuel Santos”.



Cuando llegó la crisis económica de principios del 2000 y el dólar subió, se acabaron sus programas. Pero toda su experiencia y su sentir siguieron vigentes en ‘Turismo Capital’, uno de sus últimos proyectos.



Junto a Mora, Monsalve y su esposo, Juan Gonzálo Benítez, planeaban una nueva excursión por Europa con viajeros colombianos que se desarrollaría en el segundo semestre del año.

'Es una enorme pérdida para Colombia': Anato

Paula Cortés Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Viajes y Turismo (Anato), lamentó la noticia:



"Estamos conmovidos. Es una pérdida enorme no solo para el gremio de las agencias de agencias de viaje y el sector turismo, sino también para Colombia. Héctor era una persona con gran trayectoria, una persona dedicada a vender nuestro país en el mundo. ".



