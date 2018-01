Muere Dolores O' Riordan, cantante del grupo The Cranberries

La cantante irlandesa Dolores O' Riordan, líder de la banda The Cranberries, ha fallecido a los 46 años en Londres, anunció este lunes su agencia de publicidad en un comunicado.



La nota explica que la artista ha muerto "súbitamente" en la capital del Reino Unido, donde se encontraba efectuando "una breve sesión de grabación".

"Los familiares están devastados por la noticia y han pedido privacidad en estos momentos difíciles", dijo el agente de O'Riordan según RTE.



El grupo irlandés se hizo famoso en la década de 1990 gracias al éxito de la canción 'Linger' y vendió más de 40 millones de álbumes, según la página oficial de internet de la banda. Otros de los de sus éxitos más célebres son 'Zombie' (1994) y 'Savation'.



Al lado de The Cranberries grabó seis álbumes, el primero en 1992, se tituló 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?'



Noticia en desarrollo…





EFE y REUTERS