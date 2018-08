A los 76 años murió Aretha Franklin, una leyenda de la música

Aretha Franklin, conocida como la 'Reina del Soul', falleció a los 76 años en su casa de Detroit, informó este jueves su representante, Gwendolyn Quinn, a los medios locales.



Al momento de concoerse la noticia, todos los noticieros de los Estados Unidos interrumpieron la programación y comenzaron una maratón de especiales informativos de la vida de una de esta leyenda de la música del soul y el gospel.

Nacida en 1942 en Memphis (Tennessee), Franklin llevaba en la música desde los años 50 y cuenta con grandes éxitos como 'Respect' y 'Spanish Harlem', aparte de haber ganado dieciocho premios Grammy.



En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1987 fue la primera mujer que ingresó en el salón de la fama del 'rock and roll'.



Además, cantó en la ceremonia de investidura del expresidente Barack Obama (2009-2017) en enero de 2009, al igual que lo había hecho antes en la del también exmandatario Bill Clinton (1993-2001).

Aretha Franklin, de 74 años de edad, tenía previstas presentaciones en Nueva York y Washington. Foto: AFP

En marzo de este año, Franklin canceló dos conciertos en Nueva Jersey por "recomendación médica", según indicó entonces su equipo, que también anunció que la artista no actuaría en Nueva Orleans (Luisiana) en abril.



Con su poderosa voz, Franklin ha sellado un lugar en la historia de la música estadounidense a lo largo de una carrera de décadas que abarcó todos los géneros, del soul al R&B, del gospel al pop.



En 2010, la revista 'Rolling Stone' la colocó primera en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, tanto hombres como mujeres.



Esta semana, artistas de todo el espectro musical enviaron sus buenos deseos para la legendaria cantante que ha vivido la mayor parte de su vida en Detroit, la ciudad sede de la industria automotriz y del sello discográfico Motown.



Franklin, a la que diagnosticaron cáncer en 2010, actuó en noviembre de 2017 para la Fundación Elton John contra el sida en Nueva York. Su última actuación pública fue en Filadelfia, en agosto de 2017.



"Fue un espectáculo milagroso pues Aretha luchaba ya contra el agotamiento y la deshidratación", escribió Friedman sobre la actuación de Filadelfia.



A lo largo de su extensa carrera, Franklin ha acumulado 18 premios Grammy, incluido uno a su carrera artística. Entre sus mayor éxitos se encuentran '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' (1968), 'Day Dreaming' (1972), 'Jump to It' (1982), 'Freeway of Love' (1985), y 'A Rose Is Still A Rose' (1998).



Uno de sus temas ganadores de un Grammy fue 'I Knew You Were Waiting for Me', un dueto que cantó junto al fallecido cantante británico George Michael.



En 2005, Aretha Franklin recibió la Medalla Presidencial de la Libertad -la mayor condecoración para un civil estadounidense- de manos del entonces presidente George W. Bush.



Franklin también cantó en enero de 2009 en la investidura presidencial de Barack Obama, luego de haberlo hecho en la toma de posesión del anterior presidente demócrata, Bill Clinton, en 1993.



"Conoces una fuerza del cielo. Sabes algo que hizo Dios. Y Aretha es un regalo de Dios", publicó Rolling Stone en 2010.



CON AFP