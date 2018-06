Monsieur Periné y su encanto tropical latinoamericano

“El trópico es un espacio mágico, exuberante, profundo, chamánico, pasional y bello”, dice Catalina García, la ‘madame’ de voz dulce que encabeza el grupo colombiano Monsieur Periné. “Los que venimos del trópico somos un conjunto de retazos de muchas culturas, y eso es lo que nos hace encantadores y pintorescos”.



El grupo colombiano, también conformado por Santiago Prieto y Nicolás Junca, acaba de estrenar ‘Encanto tropical’, su tercera producción discográfica. El álbum despliega escenarios familiares pero diversos que dan cuenta de climas, paisajes y tradiciones musicales que se extienden por el Caribe, el Valle y los Andes.

La banda lleva más de una década de carrera y en sus primeros años se dio a conocer por la forma original como combinaba géneros como el ‘jazz’ y el ‘swing’ con elementos propios de la cultura musical colombiana.



Algunas de sus canciones estaban escritas en francés y tenían ese ‘je ne sais quoi’ (no sé qué) que llamaba al baile y coquetamente seducía a quien lo escuchaba. Su álbum debut, ‘Hecho a mano’ (2012), los presentó formalmente frente al país con canciones como ‘La muerte’ y ‘Suin romanticón’.



“ ‘Hecho a mano’ fue el álbum que rompió el huevo y ‘Caja de música’, nuestro segundo disco, fue como tener un primer cambio de piel”, cuenta Prieto, compositor y multinstrumentista de la agrupación.



‘Caja de música’ (2015) fue el trabajo que les mereció un Grammy Latino como nuevo artista y una nominación al álbum del año. Fue una exitosa segunda propuesta que, sin representación disquera, contó con la producción de Eduardo Cabra (Visitante, de Calle 13), y los catapultó al reconocimiento.



‘Encanto tropical’, en la que Cabra repite como productor, se construyó a fuego lento y sin pretender jugar a la ‘guerra del sencillo’ en la que se enfrascan muchos artistas actualmente.

“La experiencia, que en últimas es lo que uno llama madurez, nos ha enseñado que para que una idea evolucione y no salga macheteada, hay que darle tiempo”, señaló la vocalista.

La experiencia, que en últimas es lo que uno llama madurez, nos ha enseñado que para que una idea evolucione y no salga macheteada, hay que darle tiempo FACEBOOK

TWITTER

Monsieur Periné siente que su tercer disco da cuenta de una evolución en la parte de la composición. El grupo fue forjando lentamente el concepto de álbum a punta de investigación y de tener contacto con géneros tradicionales latinoamericanos que antes no había explorado.



Y, a pesar de que no toda Latinoamérica cabe entre los límites del trópico, la banda se propuso hacer un recorrido por algunos de los sonidos distintivos de Colombia, Argentina, Perú y México, e incluyó colaboraciones con artistas como Vicentico (Los Fabulosos Cadillacs), Leonel García (ex- Sin Bandera), Iván Lewis, Juancho Valencia y Julieta Venegas.



“El álbum es un tránsito a estar orgullosos de lo que somos e imaginarlo con una especie de poder tropical. Es un intento por resistir, descolonizar, mirar desde lo que hay acá y construir un mundo propio desde lo que somos”, dijo Prieto.



La propuesta sonora, expuesta en 11 temas, conjuga el ‘afrobeat’ con la tradición andina, las cuerdas hispánicas y las flautas indígenas. “Hay una triple raíz entre lo hispano, lo afro y lo indígena regado en el álbum”, dijo Prieto. “Lo mero criollo”, añadió García.



VALERIA MURCIA VALDÉS

Para EL TIEMPO