'El cambio está en nosotros'

25 de mayo 2018 , 12:30 a.m.

25 de mayo 2018 , 12:30 a.m.

Una fábula de fantasía con personajes inspirados en la esencia de Colombia, su potencial ambiental de flora y fauna, sus tradiciones culturales, sus grandes pintores, escritores y músicos conforman 'Ella es Colombia', el nuevo musical que prepara la compositora María Isabel Murillo, Misi.

Natalia Bedoya (Aluna) y Diego León Hoyos (Mamu) protagonizan este espectáculo, que se estrenará en el teatro capitalino Cafam de Bellas Artes el 22 de agosto, con otros 30 artistas en escena, acompañados por una orquesta de 26 músicos en vivo.



“Este es un homenaje al país desde sus orígenes hasta nuestros días, tomando lo más simbólico de su música, su danza, su plástica y su literatura, y reinventarla a través de un lenguaje vanguardista propio del siglo XXI. Queremos poner a Colombia a cantar sobre el escenario en un llamado a la protección de los recursos naturales y a la unidad, que me parece de una enorme pertinencia”, explica Misi.

En momentos en los que el país comienza a recorrer caminos poco familiares, demarcados por palabras como “reconciliación” y “perdón”, la cultura suele jugar un papel protagónico en la sensibilización de las fibras sociales.



De allí que la compositora María Isabel Murillo y la actriz y cantante Natalia Bedoya comenzaran a pensar desde hace algún tiempo en cómo reflejar a través de la música esa necesidad de unión y solidaridad entre los colombianos.



Las dos sabían que lo que hicieran tendría que apelar a las raíces más profundas de la tradición colombiana, mostrando su riqueza ambiental y cultural.



Con el paso del tiempo, Murillo explica que el proyecto fue tomando forma hasta que ella lo aterrizó en un libreto, en compañía del dramaturgo Diego León Hogos y de Julio Lucena, experto en tecnología audiovisual digital.



“Yo creo que mientras todos los colombianos y los seres humanos no entendamos que el cambio está en cada uno de nosotros y en la suma de todos unidos, no habrá un real cambio. Mientras haya un culpable y uno a quien señalar no lograremos confluir hacia la unidad”, agrega Misi.



Luego se unió al proyecto el director y arreglista colombiano Victoriano Valencia, quien tendrá a su cargo la propuesta orquestal, en la que contará con el apoyo del estadounidense Larry Hochman para los ajustes propios del formato del teatro musical.



'Ella es Colombia' cuenta la historia de amor entre Aluna y el Viento, entre quienes se interpondrá El monstruo de las mil caras, mejor conocido como el ego. “Aluna tiene la misión –dice su creadora– de mantener la unidad de cuanto existe con los hilos mágicos de su voz”. De esta manera, en una mezcla de video-mapping, baile y canto, los espectadores se irán encontrando con el colorido de nuestra tradición cultural. Al proyecto se unieron con sus obras artistas plásticos como Pedro Ruiz y Carlos Jacanamijoy. Además, Misi ya logró la autorización de las obras de Alejandro Obregón y Armando Villegas, por parte de sus familias.



Ellos dialogarán con un repertorio musical compuesto por María Isabel Murillo, que se irá alternando con los modernos arreglos musicales de canciones icónicas como

La casa en el aire, Pescador, lucero y río, El preso, El regreso y Ay mi llanura. Todo esto contado a través de un viaje desde el Amazonas hasta las dos costas, pasando por los llanos orientales y toda la zona andina del país.



CULTURA