Mincultura responde a críticas de escritoras

La escena de la literatura femenina en Colombia se revolucionó al comienzo de esta semana con las críticas que la escritora Yolanda Reyes hizo en su columna de este diario.

En ese espacio, Reyes expresó su preocupación porque, en el marco de las actividades del año Colombia-Francia, el próximo 15 de noviembre se realizará un encuentro en la Bibliothéque de l’Arsenal de París con 12 escritores colombianos, entre los que no hay una sola autora.



Al consultarles al respecto, voceros del Ministerio de Cultura le respondieron a EL TIEMPO que este evento tiene como “objeto central la presentación del portafolio completo de obras traducidas en el marco de la gestión del Año Cruzado Colombia-Francia”.



“Para el caso de la literatura, la selección de las obras colombianas traducidas al francés dependió del criterio y el interés de las editoriales francesas que visitaron nuestro país entre 2016 y 2017”, explica la entidad.

Hay un gran número de escritoras colombianas, con obra extensa, media y reciente, de altísima calidad FACEBOOK

TWITTER

Dentro de estas traducciones que se publicaron se encuentran Siècle 21, Anthologie de bande dessinée colombienne y la Reedición Antología de poesía con L’Oreille du Loup.



En el listado de escritoras que hacen parte de estas publicaciones figuran textos de Piedad Bonnet, Fanny Buitrago, Carolina Sanín, Margarita García Robayo, Powerpaola, Andrea Cote, Amparo Osorio, Guiomar Cuesta, Gloria Posada, María C. Sánchez, Renata Durán y Mery Sánchez.



“Dentro del marco de toda la gestión del Año Cruzado se invitaron en presencia física a 16 escritores y 6 escritoras. Sin embargo, la participación femenina en las traducciones y antologías tanto de cuento como de poesía es mucho mayor, como se puede ver en el listado”, disponible para consulta en EL TIEMPO.COM, anota la entidad gubernamental.



Sobre el evento puntual en la Bibliothéque de l’Arsenal, Mincultura aclara que allí solo intervendrán, entre otros, Consuelo Gaitán, la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. “Además se hará una lectura de fragmentos de Memoria por correspondencia, de Emma Reyes, y contará con palabras de Pablo Montoya. En ningún momento se ha contemplado un panel con escritores colombianos para este encuentro”, explica.



Sin embargo, al disgusto de Reyes se unieron ayer otras 35 autoras colombianas que dieron a conocer un manifiesto público en el que expresan su “indignación porque el campo literario colombiano siga invisibilizando a las escritoras”.



Entre otros cuestionamientos, las escritoras firmantes agregan: “Estamos urgidos de que se creen políticas públicas que democraticen el acceso de escritores y escritoras en general a postularse para participar en las delegaciones que representan a Colombia con recursos públicos”.

Preguntas de EL TIEMPO al Ministerio de Cultura

EL TIEMPO (ET): ¿Cómo está enfocado el capítulo literario de la participación del año Colombia-Francia? ¿Cuáles han sido y serán las actividades?



Ministerio de Cultura (MC): El Año Cruzado es un convenio entre las presidencias de Colombia y Francia en donde se proponen una serie de intercambios culturales. El Instituto Francés es quien coordina los años cruzados, plantea las pautas, nombra a unos curadores franceses para cada una de las áreas culturales y, en conversaciones con Colombia, define el comité de las Temporadas Cruzadas que tiene un Comisario por parte de los dos países; fueron éstos quienes realizaron varias reuniones bilaterales para la aprobación de todas las agendas culturales tanto en Colombia como en Francia.

En Colombia se organizaron dos salones de intercambio editorial para venta de derechos de los escritores colombianos: en 2016, el Ministerio de Cultura en asocio con la Cámara Colombiana del Libro, invitó a varios editores franceses a conocer la oferta editorial colombiana en donde estaban incluidas más de 20 editoriales independientes, además de los grandes grupos editoriales. En el 2017, en el marco de la Filbo, en la que Francia fue el país invitado se realizó un Salón de Derechos con profesionales franceses para continuar con la exposición de la producción editorial colombiana, para que tuvieran un amplio abanico sobre nuestra literatura actual.

Para el caso de la literatura, la selección de las obras colombianas traducidas al francés dependió del criterio y el interés de las editoriales francesas que visitaron nuestro país entre 2016 y 2017. La Comisaría por parte de Colombia se encarga de avalar proyectos y financiar algunos aspectos de este intercambio. En este sentido los recursos de la Comisaría se invirtieron en apoyos a la traducción de antologías, ensayos, cuentos y poesía y en tiquetes para los escritores. Pero algunas de las invitaciones las financió directamente Francia, como fue el caso de William Ospina, invitado por la Red de Bibliotecas de Francia, Piedad Bonnet, cuyos gastos los asumió en gran parte su editorial (pero que recibió un apoyo de 3.000 euros para su traducción por parte del Mincultura), lo mismo que los cronistas Alberto Salcedo Ramos y Sinar Alvarado, invitados por la editorial que quiso traducirlos.



ET: La escritora Yolanda Reyes lamenta en su columna de este diario que no se hayan tenido en cuenta escritoras para un encuentro que se realizará el próximo 15 de noviembre. ¿Qué responde al respecto el Ministerio?



MC: El evento que se programó para el 15 de noviembre tiene como objeto central la presentación del portafolio completo de obras traducidas en el marco de la gestión del Año Cruzado Colombia Francia, una fecha que se eligió a partir de la disponibilidad en la Biblioteca del Arsenal. Esta presentación será acompañada por la intervención de la Directora de la Biblioteca Nacional de Colombia a propósito de las Bibliotecas Públicas Móviles que hacen presencia en las Zonas Veredales de Transición a la Normalidad. Además se hará una lectura de fragmentos de “Memoria por correspondencia” de Emma Reyes y contará con palabras de Pablo Montoya. En ningún momento se ha contemplado un panel con escritores colombianos para este encuentro.

Es necesario aclarar que la organización de las agendas de los autores, sus diferentes actividades y de las instituciones francesas y colombianas definió ese espacio después de una larga gestión entre las entidades implicadas. Ahora, en esos días estaba prevista la presencia de la escritora Margarita García Robayo, que lamentablemente no pudo asistir por temas personales y que no fue posible remplazar por los motivos anteriormente expuestos. Igualmente, y como lo manifestó la escritora Piedad Bonnet, ella también estaba invitada a este evento, pero su agenda tuvo que modificarse y no pudo quedarse en Francia para esa fecha.



ET: ¿Cuantos escritores hombres y mujeres fueron convocados en general a este encuentro de Colombia-Francia?



MC: Dentro del marco de toda la gestión del Año Cruzado se invitaron en presencia física 16 escritores y 6 escritoras. Pero la participación femenina en las traducciones y antologías tanto de cuento como de poesía es mucho mayor como se puede ver en el siguiente listado



Compartimos algunos de las escritoras y escritores traducidos en el marco del Año Cruzado.



Siècle 21, fue una reedición del número 28 que se realizó a propósito del Año Cruzado donde aparecen textos de:



Héctor Abad Facioline

Rafael Baena

Piedad Bonnet

Fanny Buitrago

Roberto Burgos Cantor

Fredy Chikangana

Óscar Collazos

Jorge Franco

Juan Leonel Giraldo

Pedro Blas Julio Romero

Pablo Montoya

Julio Olaciregui

Arnoldo Palacios

Juan Manuel Roca

Evelio Rosero

Vicenta Siosi Pino

Alfredo Vanín Romero

Horacio Benavides

Santiago Mutis

Nelson Romero

Hugo Jamioy

Henry Alexander Gómez

Santiago Espinosa

María Gómez Lara

Ernesto Mächler

Julio Paredes

Pedro Badrán

Luis Miguel Rivas

Antonio García

Juan Álvarez

Juan Cárdenas

Juliana Restrepo



Breves edición especial Año Cruzado:



Luis Fayad

Diana Ospina Obando

Luis Noriega

Carolina Sanín

Eduardo García Aguilar

Jorge Aristizábal Gáfaro

Margarita García Robayo

José Zuleta

Pablo Montoya

Juan Esteban Constaín

Antonio Ungar

Ricardo Silva

Juan Álvarez

Pedro Ruiz

William Opsina



Anthologie de bande dessinée colombienne, L’Egouttoir



Camilo Aguirre

Henry Díaz

Luis Echavarría

Sindy Elefante

Juan & Diego

La Watson

Luto

J-P. Marín

m. a. noregna

Jim Pluk

Powerpaola

Camilo Vieco

Inu Waters



Reedición Antología de poesía con L’Oreille du Loup, financiada por Año Cruzado:



Albeiro Montoya Guiral, Santa Rosa de Cabal 1986

Alejandra Lerma, Cali 1991

Ana María Bustamante, Medellín 1991

Anna Francisca Rodas Iglesias, Puerto Mosquito 1968

Andrea Cote, Barrancabermeja 1981

Angela García, Medellín 1957

Amparo Osorio, Bogotá 1951

Annabell Manjarrés, Santa Marta 1985

Bibiana Bernal, Calarcá 1985

Camilo Restrepo, Medellín 1987

Carolina Bustos, Bogotá 1979

Carlos Andrés Jaramillo, Medellín 1986

Carlos Castillo, Miraflorez 1966

Carlos Fajardo Fajardo, Cali 1957

Carlos Vásquez, Medellín 1953

Daniel José Acevedo, Medellín 1986

Daniela Prado, Cali 1994

Eduardo García Aguilar, Manizales 1953

Elvira Alejandra Quintero, Cali 1960

Eugenia Sánchez Nieto, Bogotá 1953

Fadir Delgado, Barranquilla 1980

Fátima Vélez,

Federico Díaz Granados, Bogotá 1974

Felipe López, Manizales 1985

Felipe Garzón, Bello 1963

Fernando Linero, Santa Marta 1957

Francisco Montaña, Bogotá 1967

Freddy Jezzed, Bogotá 1979

Giovanny Gómez, Bogotá 1978

Gonzalo Márquez, Bogotá 1963

Guiomar Cuesta, Medellín 1950

Gustavo Adolfo Garcés, Medellín 1957

Gloria Posada, Medellín 1967

Hanna Escobar, Medellín, Titiribí 1985

Iván Beltrán Castillo, Bogotá 1963

Jairo Guzmán, Medellín 1963

Jorge Eliécer Ordoñez, Cali 195

Jorge Torres, Chiquinquirá 1956

Julián Malatesta, Cali 1955

León Gil, Venecia 1954

Lucía Estrada, Medellín 1980

Luis Eduardo Rendón Escobar, Medellín 1972

Luis Eduardo Jaramillo, Bello 1963

Luis Fernando Macías, Medellín 1957

Margarita Losada Vargas, Neiva 1983

María Cecilia Sánchez, Bogotá 1964

María Clemencia Sánchez, Itagüí 1970

Marisol Bohorquez, Santa María Huila 1982

Mery Yolanda Sánchez, Guamo Tolima 1956

Myriam Montoya, Bello 1963

Nana Rodríguez, Tunja 1956

Omar Castillo, Medellín 1958

Omar Ortiz, Bogotá 1950

Orietta Lozano, Cali 1956

Pablo Montoya, Barrancabermeja 1963

Piedad Bonnett, Amalfi 1953

Renata Durán, Bogotá 1950

Rómulo Bustos, Santa Catalina de Alejandría 1954

Ronald Cano, Medellín 1983

Vito Apushana, Kaaraipia Maicao 198

Víctor Raúl Jaramillo, Sonsón 1966

Víctor López Rache, Toca 1958

Tania Ganitsky, Bogotá 1986

Yirama Castaño, El Socorro 1964



ET: ¿Quiénes son los escritores invitados?



MC: Juan Gabriel Vásquez, Piedad Bonnet, Héctor Abad Faciolince, Laura Restrepo, Santiago Gamboa, Alberto Salcedo Ramos, Pablo Montoya, Power Paola, Sinar Alvarado, José Zuleta, Juan Álvarez, Myriam Montoya, Jorge Aristizabal, Camila Charry, Jorge Franco, Octavio Escobar, Luis Noriega, Juan Esteban Constaín, Roberto Burgos, William Ospina, Juan Cárdenas (que renunció a participar) y Margarita García Robayo (que no pudo asistir).



ET: ¿Cuál fue el criterio de escogencia de los autores invitados?



MC: Como ya se mencionó, los criterios de escogencia tanto de los autores y autoras que fueron traducidos al francés, dependió del interés de las editoriales francesas por una parte y, por otra de reuniones entre las dos curadurías en donde se manifestaban intereses concretos en poetas, cuentistas o escritores de cómic (tema fundamental en la literatura francesa y que incluyó varias mujeres colombianas, como se ve en el listado). El Ministerio de Cultura financió algunas de estas antologías para, precisamente poder incluir autores y autoras que no habían sido comprados por una editorial francesa y así ofrecer un panorama más diverso, actualizado y rico de las letras colombianas. Tal fue el caso de autores como: Juan Álvarez, Juan Cardenas, Jorge Aristizabal, Camila Charry, Carolina Sanín y Margarita García Robayo.

Texto del Manifiesto de las escritoras colombianas

COLOMBIA TIENE ESCRITORAS



Bogotá, 7 de noviembre de 2017



Varias escritoras colombianas, abajo firmantes de este manifiesto (y teniendo en cuenta al resto de escritoras del país), queremos manifestar nuestra indignación porque el campo literario colombiano siga invisibilizando a las escritoras. El sábado pasado recibimos un comunicado del Ministerio de Cultura de Colombia en el que se anunciaba la delegación que representará al país en París, en las actividades del año Colombia-Francia. Para nuestra sorpresa y molestia, encontramos que "el 15 de noviembre, un gran evento reunirá en la Bibliothèque de l‘Arsenal de París a diez autores colombianos", y acto seguido se citan los nombres de diez hombres. Es intolerable que todavía en Colombia se hagan eventos que no incluyan mujeres.

Nos parece importante, como ciudadanas, hacer ciertas preguntas, dado que los eventos del año Colombia-Francia han sido organizados por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional. Ambas son entidades públicas que deberían no solo respetar el derecho de las mujeres a participar en cada acto público que organicen, sino además mostrar cómo manejan los recursos públicos asignados a la literatura.



Nos hacemos las siguientes preguntas:

1. Dónde y cuándo se realizó la convocatoria para que todos los escritoras y escritores presentaran sus libros para ser enviados a las editoriales francesas para la selección de libros a traducir.

2. Si el criterio es que fueran autores o autoras ya traducidos al francés, dónde y cuándo se realizó la convocatoria abierta a todos los autores y autoras colombianos que tenían obra traducida al francés.

3. Dónde y cuándo se realizó la convocatoria a todos los escritores y escritoras del país para que presentaran su hoja de vida para ser tenidos en cuenta en la delegación que viajaría a representar a la literatura colombiana en los eventos del año Colombia-Francia.

4. Cuáles fueron los criterios para elegir a los autores y autoras que conforman la delegación.

5. Cuáles fueron los criterios para preferir representación sólo masculina para el “gran evento” del 15 de noviembre en la Bibliothèque de l‘Arsenal de París.

6. Dónde y cuándo se convocó a los escritores y escritoras colombianos a postularse para la selección de quiénes participarían en ese “gran evento”.

7. Cuáles son los criterios de calidad literaria que rigen los procesos de selección de las entidades públicas para conformar las delegaciones que representan a Colombia fuera del país.



Manifestamos que:

1. Hay un gran número de escritoras colombianas, con obra extensa, media y reciente, de altísima calidad.

2. Es impensable que las instituciones públicas que manejan los temas de literatura realicen cualquier evento sin la participación de mujeres escritoras.

3. Las instituciones públicas deben crear criterios transparentes de selección de las delegaciones que representan al país y deben realizarse a través de convocatorias públicas incluyentes.

4. Estamos urgidos de que se creen políticas públicas que democraticen el acceso de escritores y escritoras en general a postularse para participar en las delegaciones que representan a Colombia con recursos públicos.



Firman:



Adriana Rosas

Alejandra Jaramillo

Alejandra López

Amalia Andrade

Andrea Echeverri

Andrea Salgado

Ángela Cuartas

Beatriz Vanegas Athias

Beatriz H Robledo

Carolina Andujar

Carolina Cuervo

Carolina Sanín

Carolina Vegas

Catalina Holguín

Claudia Ivonne Giraldo

Diana Ospina

Esther Fleishacher

Estefanía Uribe

Fátima Vélez

Gloria Susana Esquivel

Lina María Pérez Reyes

Lucia Donadío

Luz Mary Giraldo

Margarita Posada

Margarita Valencia

María Clara González

María del Rosario Laverde

María Mercedes Andrade

María Ospina Pizano

Marta Orrantia

Nana Rodríguez

Paloma Pérez

Pilar Quintana

Sindy Infante Saavedra (Sindy Elefante)

Tatiana Andrade

Yolanda Reyes



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO