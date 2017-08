El Ministerio de Cultura cumplió dos décadas

Se llama He Yaia Keti Oka y es el “conocimiento-palabra de los sabedores jaguares de Yurupari para el manejo de los grupos indígenas del río Pirá Paraná (Vaupés y Amazonas)”.



Desde el 2011 es parte de la ‘Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad’ de la Unesco.

Dice su plan de salvaguardia que es un “sistema orgánico de conocimientos, contiene la sabiduría para el manejo del territorio y de la vida; se utiliza en beneficio de la naturaleza y del ser humano...”.



Es uno de los 17 apartados colombianos que forman parte de la lista patrimonial de la Unesco. Y aunque para muchos suenen muy lejanos, son reflejos de lo que somos y están en todo el país.



Ese ha sido uno de los trabajos del Ministerio de Cultura: tratar de que todas las culturas de Colombia, tan diversas y ricas, se puedan valorar desde su individualidad, y por eso, en la celebración de los 20 años de esta cartera (nació el 7 de agosto de 1997), se reunirán para hablar del tema el expresidente Ernesto Samper, bajo cuyo mandato se creó, y el presidente Juan Manuel Santos, el 25 de agosto en Barranquilla.



El nacimiento del ministerio, cuenta Ramiro Osorio, primer ministro de Cultura, “tuvo su origen en la Ley General de Cultura (Ley 397)”, que empezó cuando Osorio fue director de Colcultura (entidad que antecedió al ministerio).

“Uno de los oponentes –dice– fue el fallecido nobel de literatura Gabriel García Márquez, quien argumentaba que el ministerio sería un fortín y una cartera de gobierno para la cultura”.



Pero “es el resultado de una ley que cambió las obligaciones del Estado con la cultura, que solo se podían cumplir a través de una cartera”, sigue.



Porque no era que Colcultura no sirviera. Fue una entidad eficiente, pero –como dice Eugenia Serpa, quien trabaja en el ministerio desde hace 20 años y empezó en Colcultura– “si uno mira lo que hace la entidad, a dónde llega, la cantidad de labores y programas que tiene desde las artes y el patrimonio, hay un gran avance”.



Su presupuesto de este año es de 346.854 millones de pesos. No estuvo exento de la disminución de recursos que tuvo el Estado: en el 2018 recibirá 352.000 millones de pesos, un 13,7 por ciento menos.



Para Gonzalo Castellanos, asesor de políticas y proyectos culturales, escritor y columnista, entre otros, “es lamentable que si la cultura es la apuesta en un escenario de ilusiones de paz se afecte a la cabeza del sistema”.



La exministra Paula Moreno también está preocupada. “Es triste, pues se había logrado avanzar. Creo que para la cultura tenemos que generar apuestas más sostenibles”.



Aun así, hay unos lineamientos específicos para el último año de gobierno, como el fomento de la lectura y la entrega de infraestructuras que ya están en proceso de construcción o rehabilitación o que ya tienen vigencias futuras.



Igualmente, se seguirá apoyando a los municipios para que implementen la Ley de espectáculos públicos, el desarrollo de la APP (alianza público-privada) para la recuperación del galeón San José, y, en cine, se ampliarán los estímulos.



Esta última ley es una de las aprobadas más importantes. Vigente desde el 2003, ha tenido picos como en el 2016, cuando se estrenaron 42 largometrajes y se logró la nominación al Óscar con El abrazo de la serpiente.



Una de las más importantes noticias del ministerio se conoció el 16 de noviembre del 2015, cuando se anunció el hallazgo del galeón San José, hundido en 1708 con unos 10 millones de objetos, entre oro, plata, cerámica, vidrio y madera, cerca de Cartagena.



Ahora el Ministerio tiene enfoque en el posconflicto. Y para eso, dice Castellanos, es muy importante “profundizar en las relaciones de la cultura con la educación, la memoria, la ciencia y la tecnología”.



En el último tiempo se han realizado proyectos como la Expedición sensorial a los Montes de María, para “revitalizar los saberes de estas comunidades y lograr la reconstrucción del tejido social y la sostenibilidad”, dice Mariana Garcés, ministra de Cultura.



Adicionalmente, el ministerio cuenta con 1.444 bibliotecas, distribuidas en el 99 por ciento del territorio, y en el 2018, el 85 por ciento tendrán conectividad.



Con grandes desafíos, el ministerio debe ser, como dice la exministra Moreno, “una fuerza vital que construya esperanza. El país debe entender lo crucial de este sector para nutrir el alma y sanar las heridas”.

‘Somos un país diverso y maravilloso’

La abogada caleña Mariana Garcés es, desde el 2010, la ministra de Cultura y quien más tiempo ha estado a cargo de esta cartera. EL TIEMPO habló con ella.



¿Cuál es el municipio más lejano al que ha ido?



Puedo decir que hemos estado en lugares donde no llega nadie. Por ejemplo, en Puerto Leguízamo nos tocó quedarnos en una base militar, y ahí entregamos una biblioteca. También fuimos a Armenia Mantequilla, en Antioquia, casi a cinco horas por carretera desde Medellín. Estábamos en pleno invierno, con una carretera destapada, y tuvimos muchas dificultades. Los operativos siempre son como los mismos: un carro que pueda andar por territorios o carreteras complicadas y un esquema de seguridad mínimo, porque para el ministro de Cultura es fácil moverse.



¿Cómo ve nuestra cultura?



El conjunto de los rasgos inmateriales que nos identifican nos hace ser ese país diverso y maravilloso. Entonces, pues tenemos carnavales, una cocina tradicional excepcional, edificios emblemáticos, danza, música, teatro, plástica y literatura, que nos señalan como un país de artistas y enormemente creativo.



¿Cómo se maneja el presupuesto?



Este es un ministerio de bajo presupuesto, pero que lo ha incrementado considerablemente. Y nos dedicamos a crear una legislación que nos permite obtener recursos de fuentes diversas al presupuesto nacional. También, el equipo que me acompaña es serio, sabe priorizar; licitamos casi todos nuestros proyectos y hacemos un seguimiento eficiente a las inversiones.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

Cultura y Entretenimiento