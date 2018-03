Los escándalos de plagio más sonados en el mundo de la música

Danny Moloshok / Reuters

El pasado martes, un compositor jamaicano demandó a Miley Cyrus por 300 millones de dólares, afirmando que el éxito del 2013 ‘We Can't Stop’ es muy parecido a una canción que grabó 25 años antes y que la cantante estadounidense violó sus derechos de autor. Flourgon dijo que la frase fue copiada de su canción de 1988 'We Run Things', cuyas estrofas incluyen 'We run things / Things no run we'.