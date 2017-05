Miley Cyrus dejó de fumar marihuana para su nueva producción musical

Tras un breve retiro del ojo público, Miley Cyrus vuelve a escena con nueva música. El tema “Malibu” se estrena este 11 de mayo, y la cantante estadounidense ha señalado que para producir su nuevo disco ha dejado la marihuana.



“Esto es una locura, pero no he fumado marihuana en tres semanas. Era algo que simplemente quería hacer. Me gusta estar rodeada de personas que me hagan querer mejorar, involucrarme más, ser más abierta. Y me di cuenta de que no eran las personas que están drogadas. Quiero estar completamente clara, porque sé exactamente dónde quiero estar”, señaló en una entrevista con la revista Billboard.

La ex “Hannah Montana” comentó que “Malibu” está inspirada en su prometido, el actor Liam Hemsworth, y que el nuevo disco lo está produciendo con Oren Yoel.



Parece que Miley Cyrus está en otra etapa de su vida. Señaló que cuando no está haciendo música o haciendo yoga, le gusta pasear a sus perros o ir tiendas de comestibles. “Me encanta hablar con la gente, y me acerco a ellos de manera normal”, indicó. Seguró esta nueva Miley se verá reflejada en su próximo trabajo discográfico.



EL COMERCIO (Perú) / GDA