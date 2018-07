M. Jackson habría sido castrado químicamente por orden de su padre

Conrad Murray, el médico personal de Michael Jackson, dijo que el músico fue castrado químicamente por orden de su padre, Joe Jackson, para que su voz no dejara de ser aguda. Así lo informó el diario británico The Sun.

Según el medio inglés, Murray afirmó que “(Joe Jackson) era uno de los peores padres de toda la historia. Michael Jackson solo conocía malos tratos por parte de su padre. No tengo palabras para describir el horror que supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda”.



De este modo, consigna The Sun, el médico vuelve a poner sobre el tapete una teoría que ya recogió en su biografía 'This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson', publicado en 2016.

Tras conocerse esta información, varios medios han recordado episodios que afirmaron lo mismo; uno de ellos data del 2011, cuando médicos y científicos franceses dijeron que el secreto de la voz del cantante de 'Thriller' y 'Dirty Diana', entre otras canciones, se debía a una castración química que se le hizo entre los 12 y los 20 años.



Con la reciente muerte de Joe Jackson se recordaron no solo el distanciamiento del 'Rey del pop' con su padre, sino los malos tratos a los Jackson Five, grupo original familiar, así como las acusaciones de La Toya Jackson, quien en 1991 dijo que su padre había abusado de ella.



Conrad Murray fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario tras el fallecimiento del cantante en junio del 2009. La muerte se debió a una intoxicación con un medicamento anestésico.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO