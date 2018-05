Mercedes Barcha le dona al país colección personal de libros de Gabo

En un sorpresivo comunicado, el Banco de la República informó que durante la reunión de su junta directiva este miércoles, en la capital del Magdalena, se anunció la importante donación que Mercedes Barcha, la esposa nuestro Nobel de Literatura, le acaba de hacer al país.



“La donación está conformada por casi 3.000 ejemplares, que corresponden a un total de 1.102 ediciones de sus novelas, cuentos, crónicas, guiones, obra periodística, discursos y ensayos”, informa en un comunicado el Banrepública.

El anuncio se hizo durante el acto de oficialización del nombre de la biblioteca esa entidad bancaria en Santa Marta, que ahora llevará el nombre de Gabriel García Márquez, en honor al escritor oriundo de Aracataca, población del departamento del Magdalena.



“Gracias a una gestión que se emprendió desde la Dirección de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, Mercedes Barcha le donó al Banco la colección completa que el escritor reunió de su propia obra, en su mayoría primeras ediciones y traducciones a más de 43 idiomas. Su intención fue que esta importante colección fuera preservada en el país”, explica Banco de la República.



Se trata de un anuncio de gran relevancia y una gran noticia para el país, teniendo en cuenta que el archivo completo del autor de ‘Cien años de soledad’ fue vendido por su familia al prestigioso Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas (Estados Unidos).



Entre las obras, se destacan ediciones en otros idiomas como lituano, persa (farsi), tártaro, turco, vietnamés, yugoeslavo, estón, croata, danés, esloveno, búlgaro, informa la entidad bancaria.



“Tras el proceso regular de catalogación, estos ejemplares entrarán a formar parte de la colección de la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que alberga los archivos personales y los ejemplares de las bibliotecas de varios intelectuales destacados de Colombia. Desde esta Sala, a través del servicio de investigadores, estarán disponibles para todos los usuarios de la Red”, agrega el comunicado.

Listado de las obras donadas por la viuda de García Márquez

- Chile, el golpe y los gringos

- Cien años de Soledad

- Conferencia Nobel Crónica de una muerte anunciada

- Crónicas y reportajes

- Cuando era feliz e indocumentado

- Cuentos 1947-1992

- Cuentos completos: De viaje por los países socialistas

- Del amor y otros demonios

- Diatriba de amor contra un hombre sentado

- Doce cuentos peregrinos

- El cataclismo de Damocles

- Conferencia Ixtapa. México 1986

- El amor en los tiempos del cólera

- El coronel no tiene quien le escriba

- El general en su laberinto

- El olor de la guayaba

- El otoño del Patriarca

- El negro que hizo esperar a los ángeles

- El rastro de tu sangre en la nieve

- En este pueblo no hay ladrones

- El secuestro

- El verano feliz de la señora Forbes

- Historias de horror para la noche de San Silvestre

- Isabel viendo llover en Macondo

- La aventura de Miguel Littin – Clandestino

- La Hojarasca

- La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada

- La mala hora

- La luz es como el agua

- La tercera resignación

- Los cuentos de mi abuelo el coronel

- Los funerales de la Mama Grande

- Memoria de mis putas tristes

- Noticias de un secuestro

- Notas de prensa 1980-1984

- Obra periodística

- Ojos de perro azul

- Relato de un naufragio

- Selecciones de cuentos

- Taller de cine

- Todos los cuentos

- Un hombre muy viejo con unas alas enormes

- Vivir para contarla

- Yo no vengo a decir un discurso



