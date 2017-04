El Caribe y sus islas se encuentran en sus sonidos

Son ya siete años de trabajo desde la fundación San Andrés Music para consolidar a los músicos del archipiélago, darles visibilidad, fortalecerlos y lograr que hagan parte de un circuito comercial en el que los sonidos como el calipso, el mento y el reggae muestren, además, la historia de este lugar del Caribe.

De este proceso nació el Mercado Insular de Expresiones Culturales, que se realizará en la isla de San Andrés del 20 al 23 de abril, una plataforma de circulación que tendrá 18 artistas entre nacionales e internacionales que harán presentaciones. Estos se reunirán con 35 empresarios provenientes de Estados Unidos, Centro y Suramérica y el gran Caribe en general.



“En este tiempo, hemos conseguido poner a circular a los artistas en el continente y en otros países”, dice Heidy Freite Livingston, directora del encuentro.



Este año, la selección de artistas internacionales invitados está encabezada por British Dependency, un trío de guitarra, bajo y batería de las Antillas Menores, que interpreta roots, reggae, funk y rock. Además, la banda de ska peruana Vieja Skina y la rapera chilena Dania Neko.



Igualmente, del continente estarán Jamaruk (Bogotá) y Jeivy Dance (Cartagena). La isla estará representada por Elkin Robinson, Caribbean New Style, Orange Hill, Sally Fayah & The Creole Band, Raizal Crew, La Rebe Caribe, Joe Taylor & The Fire Band, Joseph Seven Voices, Prophet Negus, Mr. Baba, Groove 82, Jordan Bway y Black Diamonds.



“El Mercado Insular ha logrado que tengamos en Bogotá una semana dedicada a nuestra música en teatros como el Mayor Julio Mario Santo Domingo y que venga una delegación para escoger los grupos”, comenta Freite.



Agrega que, a nivel local, el mismo mercado ha conseguido que los grupos entren a los hoteles a presentarse. “Por supuesto, la propuesta los ha llevado a tener mejores espectáculos. Programarlos con la música tradicional ha permitido que tengan su material actualizado, que sean más gestores, que su sonido sea mejor”, comenta.



Este año, participarán programadores de Estados Unidos, Panamá, Chile, Costa Rica, México y Colombia.



Para Harvey Bowden, músico de la banda Caribbean New Style, el Mercado “ha ayudado a que la música de las islas salga de las sombras en las que andaba y participar en distintos espacios académicos”.

¿Dónde y cuándo?

Mercado Insular de Expresiones Culturales. Del 20 al 23 de abril en la isla de San Andrés. Mayores informes: minec.com.co



