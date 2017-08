Maluma y el mensaje en Instagram que preocupa a sus fans

A pesar de ser uno de los artistas latinos más populares del momento, Maluma no disfruta del todo la fama. En su cuenta de Instagram, el colombiano publicó un mensaje en el que reflexionó sobre lo que hay "detrás de la vida de los artistas".



"Nadie sabe qué hay detrás de la vida de los artistas. No me estoy quejando, solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser exitoso", escribió el intérprete de ‘Felices los 4’.

"Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran", continuó el cantante, comentario que ha despertado una serie de preocupaciones por parte de todos sus seguidores. Hasta el momento no se conoce el motivo de su publicación; sin embargo, deja claro que la vida que se esconde detrás de los artistas no es tan placentera como se supondría.

Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas.. (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser "Exitoso". Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. antes de existir MALUMA siempre ha estado JUAN LUIS! Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 12:32 PDT

Juan Luis Londoño Arias, nombre real de Maluma, inició en el mundo de la música en el 2011 con el tema ‘Farandulera’ y ese mismo año participó en el programa de competencias peruano ‘Combate’ en donde adquiriría mayor reconocimiento. Sin embargo, no sería sino hasta 2013 cuando se lanzó al estrellato gracias a su producción ‘Temperatura’ con la cual se ubicó entre las listas de los artistas más escuchados en Colombia.



En la actualidad, el cantante se encuentra de gira con el 'Maluma World Tour'. Una de sus más recientes presentaciones la tuvo en México donde deslumbró a sus seguidores con sus grandes éxitos.

EL COMERCIO (Perú) / GDA