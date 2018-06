La discografía mundialista, desde Chile 1962 hasta Rusia 2018

Los Mundiales de fútbol mueven emociones, despiertan la unión entre países, la ira, la pasión y el patriotismo. Estos sentires se expresan de muchas maneras, pero la música es por excelencia la encargada de devolvernos a estas fechas especiales que quedan cristalizadas en canciones y que se caracterizan por representar lo que querían expresar los países en cada una de las épocas.

Copa 1962

Para empezar el recorrido por las canciones oficiales de la FIFA, debemos regresar a los sesentas donde el rock and roll representaba el espíritu juvenil y rebelde de la época. Por ello, no podría ser otro el ritmo que acompañaría a la selección chilena en 1962, con sede en este mismo país. La banda los Ramblers, creó ‘El rock del Mundial’ con la intención de alentar a esta selección, pero también invitando al buen juego entre países, “A los equipos extranjeros les demostraremos buen humor Y como buenos chilenos, Hidalguía y corrección”.



Asimismo con el coro de “tómala, métete, remata” los Ramblers lograron cautivar a la audiencia tanto así que debido a su éxito con el público representado en las más de dos millones de ventas, fue considerado por la FIFA como la primera canción oficial de la Copa Mundial. Esta Copa es también representativa para los colombianos ya que no sólo es la primera que podemos cantar sino también es el debut de nuestra selección en ella.

Copa 1966

Cuatro años después como ya estaba presupuestado, el Mundial del 66, nos sorprende con una canción con un estilo jocoso y amigable pues de quién se habla en el himno es de la primera mascota oficial considerada por la FIFA. Aunque en el 62 había algunas cuñas a una supuesta mascota es en este Mundial que se materializa esta figura. Willie, el león antropomórfico representa la fuerza y al mismo tiempo la nobleza del pueblo que además, según la canción del escocés Lonnie Donegan ‘World Cup Willie’ “vestía una camiseta en rojo, blanco y azul” que representaban la bandera del Reino Unido. Cómo lo predecía el tema, “Willie era el favorito para ganar la Copa”, el Mundial se lo lleva la selección inglesa.

Copa 1970

Empezando la década de los setentas, la primera canción oficial del Mundial que incluía cantantes mujeres sale con el nombre de ‘Fútbol México 70’. Cómo se estaba generando en los anteriores Mundiales, quienes componían las canciones eran los anfitriones y esta vez no fue la excepción. Los Hermanos Zavala, con un una mezcla de ritmos entre ranchera y “futuristas”, generaban una especie de barra con el “sititi pum ala bio ala bao ala bim bom ba” para alentar a su equipo.



La mascota de este Mundial era 'Juanito' un niño mexicano de 11 años, que vestía el uniforme de la selección mexicana junto con un sombrero tradicional de este país y un balón en su pie derecho. 'Juanito', fue más conocido mundialmente que la mascota antecesora ya que esta Copa fue el primer evento en ser transmitido por satélite a europa y podía verse en directo casi en cualquier país industrializado.

Copa 1974

En 1974 la Copa fue en la Alemania Occidental porque en ese momento debido a la Guerra Fría, el muro de Berlín seguía en pie. De hecho, la mascota del Mundial, son dos niños abrazados que vestían el mismo uniforme, lo que para muchos simbolizaba la unión de las dos Alemanias. La canción 'Fussball ist unser Leben’ (El fútbol es nuestra vida), cantada por la selección alemana federal y compuesta por el también alemán Werner Drexler, simbolizaba el compromiso del equipo que se vio reflejado en la obtención de la Copa. Para esta ocasión se hicieron dos canciones, una que constaba de la orquesta instrumental únicamente y la otra con las voces de los jugadores de la selección.

Copa 1978

La idea de tener dos canciones oficiales, una instrumental y otra con voz, se replica en este Mundial. A modo de marcha melódica y militar se crea ‘El Mundial’ y ‘Marcha del Mundial '78’’ compuesta por el italiano Ennio Morricone, quién es conocido por las más de 500 bandas sonoras de películas y series de televisión. De hecho, desde el 78 es por primera vez nominado a un Oscar y hasta el 2016 se lleva el galardón. Sin embargo, también en la canción del Mundial, lo acompaña la Orquesta Sinfónica Municipal de Buenos Aires quién rectifica que el Mundial no sólo lo viven los jugadores sino que lo siente todo el pueblo, “25 millones de Argentinos jugaremos el Mundial”.



La mascota esta vez se llama 'Gauchito Mundialito', un niño que recuerda a la mascota del 70, por la forma en la que se diseñó y lo que quiso simbolizar. Al igual que el niño 'Juanito', Gauchito, lleva un balón, pero esta vez en su pie derecho, con un sombrero que dice ‘Argentina 78’ con el color albiceleste que también acompaña su uniforme de la selección argentina. Una de las peculiaridades del personaje es su látigo que sostiene en la mano derecha, que muchos criticaron pero que se debe a la figura de ‘Gaucho’.

Copa 1982

Plácido Domingo, con la versatilidad de su voz, compone la canción que lleva por nombre ‘El Mundial’, repitiendo el mismo título que en la Copa anterior, pero con un alegórico tema que termina por resaltar el ritmo español tradicional, paso doble. “El Mundial (viva) Que todos van a recordar ¡y a cantar!” termina Plácido la canción con una nota sostenida que destaca su voz poderosa.



Este Mundial, puede estar en el recuerdo de más países ya que es la primera vez que se contaba con 24 selecciones nacionales. Otra de las novedades fue 'Naranjito', la primera y única mascota en la historia que es una fruta. Aunque también representa la figura infantil, finalmente es una naranja que buscaba reivindicar la diversidad gastronómica que tenía el país.

Copa 1986

Para el Mundial del 86 en el que por segunda vez México es anfitrión, el país tiene que idearse otro tipo de temas novedosos tanto para la mascota como para la canción. Sin embargo esta vez no es una sola canción, ni dos, como se estaba haciendo en los últimos mundiales, esta vez son cuatro temas que se componen para la Copa. El primero y más representativo se denomina ‘El mundo unido por un balón’ de Juan Carlos Abara y fue el que se identificó más con el Mundial, por el tipo de música tradicional mexicana a modo de ranchera con marcha, y por el mensaje de compañerismo y buen futbol “cantemos de alegría en un campo de amistad al juego que nos une buscando solo paz”. Por otro lado así como en el 74 en Alemania, la selección mexicana canta una canción al unísono conocida como ‘El equipo tricolor’ que estuvo más enfocada en ser la barra del equipo.



Las otras dos canciones tienen distintas peculiaridades, ya que por ejemplo ambas son compuestas en inglés, y esto es un distintivo que cambiaría la forma en la que se hacen las canciones del Mundial por estar siempre cantadas en el idioma natal del país anfitrión. 'Hot-Hot-Hot' de Arrow, rompe totalmente con este patrón, ya que además es un tema con algunas alusiones al funk y a la música tropical. Sin embrago, ‘A Special Kind of Hero´ no se queda atrás. La canción cantada por Stephanie Lawrence le da otra nueva onda a las canciones de los mundiales, que junto con ‘Hot Hot Hot’ se vuelven incluso canciones que aunque se relacionan con la Copa, pueden tener otro tipo de símbolos.

​

Por su parte, la mascota del Mundial tiene alguna relación con Juanito, del Mundial del 70, que viste también el uniforme de la selección mexicana con un balón en su pie, pero esta vez no es un niño sino un pimiento verde que caracteriza la región. De igual forma, tenía un sombrero charro, con un bigote que destacaba las características de vestimenta de los mexicanos de la época.

Copa 1990

Iniciando nueva década, comienza la Copa en Italia y con ella una de las canciones más recordadas. Aunque ‘Un'estate italiana’ fue escrita originalmente en inglés por Tom Whitlock, la versión Italiana es la que finalmente es más aceptada, debido a que la letra genera más emoción y la interpretación de Gianna Nannini y Edoardo Bennato, logra cautivar y motivar a la audiencia. Aunque es importante recordar que la melodía fue escrita por el compositor Giorgio Moroder en ambas versiones con base del rock italiano. Sin embargo, no sólo tuvo versiones en inglés y en italiano, la cantante Susan Ferrer traduce la canción con el nombre de ´Estadio italiano´.

​

Los italianos no sólo sorprendieron con su rock, sino que su mascota también rompió estándares, ‘Ciao’ que no es ni un niño, ni una fruta, ni un animal, es más bien un conjunto de cubos, con los colores de la bandera italiana, a modo de lego que parecen formar una especie de figura humana con un balón, como cabeza.

Copa 1994

En Estados Unidos, escogen un himno mucho más pop, en el que intentan asemejar Disneyland a su país, con el tema de ‘Gloryland’. La canción es compuesta por Daryl Hall y arreglada por Sounds of Blackness. Sobre todo el mensaje es una invitación a jugar en su nación, esto en parte porque su tradición con el fútbol no es mucha y de hecho por esto mismo la decisión de ser escogido como sede mundialista, fue bastante polémica. Sin embargo, una novedad en esta ocasión es la creación de un álbum oficial del Mundial llamado “Gloryland World Cup USA 94”. Por otra parte, la mascota volvió a ser un animal, esta vez un perro llamado ‘Striker’ con el uniforme de la selección, como era costumbre entre las mascotas de los mundiales.

Copa 1998

Al son de pitos y tambores comienza ‘La Copa de la vida’ del puertorriqueño Ricky Martin que es una de las cinco canciones que se hicieron para este Mundial y también de las más emblemáticas para la ocasión. Sin embargo también entre el listado de canciones está Tubthumping de Chumbawamba, que aunque no habla mucho del Mundial, si fue la banda sonora del juego para el ‘PlayStation’ junto con ‘Song 2’ de Blur.

​

Asimsimo, ‘Rendez-vous '98’’ con un tono más eléctrónico y escrita por el compositor francés Jean-Michel Jarre, se realiza de manera instrumental para el Mundial. La última canción que es necesario destacar es ‘La cour des grands’ de Youssou N'Dour & Axelle Red. Aunque en este continente estas últimas no fueron muy conocidas si están relacionadas por muchos directamente con la Copa.

​

Con el tema de la mascota oficial, se realizó una encuesta para la escogencia del nombre su resultado fue ‘Footix’ que guardaba su relación con el fútbol y con la historia gala que refiere a Francia.

Copa 2002

Esta Copa es la primera que tiene dos países como sede mundialista, Corea del Sur y Japón. La canción oficial, esta vez, se titula ‘Boom’ cantada por la estadounidense Anastacia, aunque no habla mucho del futbol, si busca alentar a la audiencia para que celebre. Sin embargo, por ser también en dos países asiáticos, existieron una seria de canciones como ‘Let's Get Together Now’ y ‘Shima Uta’, hechas en japonés y coreano que acercan por sus letras y ritmo a la atmósfera que se vivía en el Mundial.



La mascota del Mundial, es curiosa ya que alrededor de ella se crea toda una historia de fantasía. Los Spheriks, son tres seres deportistas llamados Ato, Nik y Kaz que provienen de otro mundo en el que se juega algo muy parecido al fútbol y están presentes aquí para velar por el buen juego. Estos países nos sorprendieron con la imaginación que llevan a representarlos en la Copa.

Copa 2006

Para este año, por segunda vez se realiza la Copa en Alemania, pero esta vez en todo su territorio. Las canciones para esta ocasión fueron todas muy diversas, la oficial que se llama ‘Time of Our Lives’ interpretado por Il Divo y Toni Braxton y está hecha a modo de balada, lo que no había sucedió anteriormente. Sin embargo, canciones como ‘Hips Don't Lie’ en el que participa Shakira por primera vez y 'Celebrate the day' de Herbert Grönemeyer son muy recordadas y asociadas al Mundial. En parte porque también la primera fue presentada en el Mundial, y ambas están en el álbum oficial.



Sin embargo la canción 'Love Generation', también pertenece a esta tanda te canciones mundialistas y aunque es muy reconocida no se le asocia mucho al evento, por más de que en el video salga la mascota del Mundial.



A propósito de la mascota, 'Goleo VI', es un león bípedo que sostiene un balón en su mano. Lo curioso es que este balón es también animado, así que tiene ojos con los cuales mira con gracia a Goleo que se presenta siempre con una pose relajada.

Copa 2010

Inaugurando la Copa Mundial en Sudáfrica a ritmo de tambores llegó Shakira con el Waka Waka gritando “Colombia y Sudáfrica unidas”. Esta canción oficial es la primera en tener una coreografía que muchos replicaron en el evento. Sin embargo, otra de las canciones que también fue bastante importante para el Mundial es ‘Wavin' Flag’ de K'NAAN Y David Bisbal, que también recopilaba sonidos propios de la región. Por otra parte, el cantante urbano, Daddy Yankee también se encargó de hacer una canción alusiva al Mundial con un tono más de carnaval.



La mascota llevó por nombre “Zakumi” porque proviene de la raíz, en algunos idiomas africanos de “za” que significa Sudafrica y ‘Kumi’ que es 10, por el año en el que se realiza el Mundial. La mascota escogida, es la animación de un leopardo con el pelo verde con la intención de camuflar su cabellera en el campo de fútbol.

Copa 2014

La canción del Mundial, continúa conservando ese espíritu de carnaval en gran medida porque la sede es Brasil, por lo que 'We Are One (Ole Ola)', tiene bastantes coros que responden a las voces de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte. Sin embargo, Shakira con ‘Dare (La La La)’ propone otra de las canciones mundialistas que también fue con un tema festivo e incluyó en el video a futbolistas que participaban en la Copa. Esta Copa se destaca por tener más de 9 canciones que se relacionan con el evento, entre ellas «La Copa de Todos» de Carlos Vives y Gaby Amarantos y Vida de Ricky Martin.



La mascota es el armadillo Tatú Bola, este personaje fue escogido entre otras cosas, porque es un animal que se encuentra en peligro de extinción, por lo que querían resaltar su imagen e importancia para el país y para el mundo. Con un mensaje de cuidado ambiental sale el armadillo a la cancha, sin embargo cuando se siente atacado se convierte en una especie de balón.

Copa 2018

La canción para este Mundial salió hace pocos días, sus intérpretes son Nicky Jam, Will Smith & Era Istrefi, los tres con nacionalidades distintas se juntan y le apuestan a un ritmo un poco más electrónico pero también muy enfocado festejar el encuentro que está por empezar en Rusia. También Maluma con la canción de ‘Colors’ y J Balvin con Positivo le apuntan a enganchar a la audiencia a través de la música al Mundial que se avecina.

​

La mascota ‘Zabivaka’ que significa "El que anota", también le apuesta a la figura de animal antropomórfico esta vez con un lobo que lleva el logo del Mundial de Rusia junto con unas gafas deportivas y el distintivo balón que acompaña a las mascotas desde 1970.

Conociendo el recorrido ¿usted cuál de todas prefiere?

GABRIELA GUERRERO ALONSO

Escuela Periodísmo Multimedia El Tiempo