Depeche Mode, en espíritu y pasión por continuar

En 1985, cuando ya había guardado las pintas de ‘dandy’ y había liberado el monstruo interior, Depeche Mode cantaba letras sobre la práctica erótica del bondage en su sencillo ‘Master and Servant’: “Hay un nuevo juego que nos gusta jugar”, comenzaba sin pudor. Y, lejos de lo que alguien podía esperar, resultó ser uno de sus éxitos radiales. Cinco años después, cantó acerca de convertir a alguien en su propio Jesús personal. Una propuesta bastante sacrílega. Seguro si se estrenara hoy en Colombia, la intentaría vetar el Concejal de la Familia. Pero en 1990, fue tal su impacto que estuvo por 20 semanas en el ‘top’ 100 de Billboard y, sobre todo, es hoy una de esas canciones que garantizaron la inmortalidad al ser recordadas desde la primera sílaba que suelta Dave Gahan.

“No esperábamos nada de éxito, no había forma de predecir que duraríamos y menos, una forma de saber que esos serían éxitos, no son exactamente la cosa común que oyes en la radio”, asegura a EL TIEMPO Martin Gore, el tecladista, guitarrista y cerebro musical de Depeche Mode, acerca de los primeros años de la mítica agrupación británica que anunció su regreso a Colombia para el 16 de marzo del 2018. “Es increíble que aún estemos aquí –agrega Gore, de 55 años– pero tal vez haber sido diferentes es precisamente la razón de estar aquí”.



La influencia de Depeche Mode, originaria de Basildon (Reino Unido), es incuestionable y sigue presente, tras 36 años de su álbum debut ‘Speak & Spell’.



Por ejemplo, hace solo unos días, la banda de rock duro estadounidense A Perfect Circle anunció que su próximo y muy esperado álbum estará influenciado por el sonido ‘techno’ y ‘dance’ de los ingleses. Esto coincidió también con una declaración de fanatismo absoluto de Trent Reznor (Nine Inch Nails), quien contó en un especial en Facebook que fue al ver un concierto de Depeche Mode en 1986 que decidió empezar a escribir material.



Eso, sin contar la larga historia que le precede al trío (otrora cuarteto) en la construcción del ‘synth pop’ y en su legado para el rock. Basta recordar esto: hasta el legendario Johnny Cash grabó, ya en el colofón de su carrera, una versión de ‘Personal Jesus’ (también grabó ‘Hurt’, de Nine Inch Nails) que lo reactivó ante nuevas audiencias. Algo similar les ocurrió al hacer sus versiones Marilyn Manson y Hillary Duff, ¡así de versátil es esta canción!



Por supuesto, hoy es otro momento y Depeche Mode pertenece a otra era. Pero en esta, en la que sobrevive, sigue produciendo y saliendo de gira, y su álbum en estudio ‘Spirit’, el 14 en su carrera, ha recibido críticas elogiosas. “Para mi –explica Gore–, el título del disco siempre fue ese porque en la canción apunto a que nuestro espíritu se nos ha ido y eso es deprimente, incluso siendo un retrato realista del estado del mundo en ese momento. Me gusta el título porque, además, para hacer un álbum hoy hay que redefinir ese espíritu”.

No es un momento fácil para hacer discos de éxito. Ni siquiera a U2 le ha ‘sonado la flauta’. Pero a la vez, es un tiempo singular en el que se viraliza en redes un video de la televisión francesa grabado en los primeros años 80, en el que Depeche Mode interpreta ‘Just Can’t Get Enough’ mientras desfila a su lado un conejo animatrónico al estilo Energizer.



“No tengo idea de cómo pasan esas cosas y de cómo hacemos hoy, simplemente pienso que tenemos suerte de llegar tan lejos”, reflexiona Gore, con su acostumbrado tono pausado: “Creo que hemos manejado la forma de calmar la ansiedad y existir más allá de la ola de la industria musical. Siempre pensamos en ser más una banda de culto, incluso si éramos populares”.



Ahora que Dave Gahan acaba de cumplir 55 años, el pasado 9 de mayo, parece haber quedado atrás la estampa del adicto a la heroína que cruzó todos los límites, incluso el de la vida, pues en una sobredosis que tuvo en Los Ángeles en 1996 permaneció muerto por dos minutos. “Hubo un periodo horrible en los años 90 en el que la gente me lanzaba bolsas de drogas al escenario”, contó el cantante al diario ‘The Guardian’. Hoy, Gahan es un converso cristiano ortodoxo, padre de familia y esposo dedicado. Ello, sin embargo, no le impide seguir cantando ‘Blasphemous Rumours’ o, precisamente, ‘Personal Jesus’.

Bitácora del caos

‘Spirit’ es, según los críticos, uno de los mejores álbumes de Depeche Mode en mucho tiempo. Y está cargado de la energía negativa que Gore y Gahan sentían. Fue concebido casi que en medio del ‘brexit’, de la campaña Trump y de la radicalización política en Europa.



“Creo que sentimos que el mundo estaba en tal estado, que el álbum es como un matrimonio integrado, había inspiración en todas partes porque había tanto horror en el mundo en ese momento, que sientes que debes escribir al respecto”, explica el tecladista. “Y el mundo sigue siendo ese ‘despelote’. No sabemos cuándo terminará”, agrega.



En cuanto a su sonido, es Depeche Mode recreando sus mejores fuerzas, basadas en el sintetizador –hace años, Gore daba señales de estar cansado de los ‘sintes’ y decidido a ser más ‘guitarrero’–, con grandilocuencia y oscuridad, pero también con un ingrediente de ‘blues’, muy en el fondo, en canciones como ‘Poor Man’.



“Creo que ‘Poor Man’ es en definitiva una influencia del blues, pero pienso que en general este disco es menos ‘blues’ que ‘Delta Machine’ (2013). Tal vez hay algo ‘blussy’ en la forma en que escribimos las letras”, sostiene el músico.



Acerca del momento y de la gira internacional que han emprendido y que se extiende hasta el próximo año, llamada ‘Global Spirit’, así como del momento para hacerla, Gore explica: “hemos estado en receso de giras por un tiempo, y ahora venimos haciendo varias giras de promoción aquí y allá, no podemos esperar para comenzar a viajar y estar frente a la audiencia”.

De su paso por Colombia, en el 2009, dice que “la pasamos muy bien en esa vez y sabemos que Suramérica es siempre divertida”.

Un concierto de culto

Depeche Mode estuvo en Bogotá por primera vez en 2009 (en la gira ‘Tour of the Universe’).



En esa ocasión, entregó en más de dos horas una gran compilación de éxitos memorables.



La del 16 de marzo del 2018 será su segunda visita al país: será en el parque Simón Bolívar, de Bogotá, con un aforo de 25.000 asistentes.



Organiza Move Concerts (otrora Evenpro).



Boletas: 200.000 y 370.000 pesos, según localidad, a lo que hay que sumar el valor del servicio.



Hay un sistema montado para pago en plazos. Disponibles en: www.primerafila.com.co



CARLOS SOLANO

Cultura y Entretenimiento