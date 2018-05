Matthew Battle: el maestro del ‘bedroom-rock’ / Martes de 'Indie'

Matthew Battle nació en Inglaterra, pero se enamoró de una colombiana en Londres y ahora vive con ella en Bogotá. Desde que se radicó en la capital, el multiinstrumentista y productor británico creó un proyecto musical de indie rock, folk y jungle pop, que se caracteriza por su método de grabación casero, también conocido como Lo-fi.

“Mi sonido es muy orgánico. Es una mezcla de muchos géneros, pero podría definirse como bedroom-rock, porque todo lo que hago lo grabo en mi habitación. Es más barato, más cómodo y me permite trabajar mucho más rápido”, afirma el músico.



Battle estudió filosofía y literatura, y ha plasmado esta pasión en cada uno de sus trabajos discográficos. En su primer álbum hay una canción titulada Santiago Nasar, como el protagonista de Crónica de una muerte anunciada, y en su disco más reciente (What’s the Difference Between a Book and Yourself) incluye un tema instrumental que escribió pensando en musicalizar Finnegans Wake, la novela de James Joyce.

Además, Battle reveló que ya tiene casi listo su próximo álbum. Se llamará Owl Flies Home y será remasterizado en Discos La Modelo. “Este trabajo representa mi viaje desde Inglaterra a Bogotá. Está basado en el poema griego de la Odisea y tendrá seis canciones largas que se conectan entre sí”, concluye.



