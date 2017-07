‘Lo que conviene es que el proceso de paz con las Farc avance’

Este viernes, el nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en entrevista con ‘La W Radio’, habló del proceso de paz con las Farc, la situación de Venezuela y su amistad con Gabriel García Márquez.



El escritor peruano indicó que ve con “esperanzas” el acuerdo de paz logrado con la guerrilla de las Farc y que “lo que conviene ahora no es sabotear, sino impulsar” lo acordado.

“Creo que todos los colombianos quisieran que el proceso de paz con las Farc funcione, que efectivamente reine la paz”, y agregó que pese a que “hay muchas críticas al proceso”, lo que conviene es “que no hayan retrocesos sino avances (...), ya que clarísimamente la paz es una necesidad fundamental para Colombia”.



En este sentido, Vargas Llosa afirmó: “Colombia tiene que estar muy agradecido con (el expresidente) Álvaro Uribe”, porque la ofensiva de la seguridad democrática “empujó a la guerrilla a la mesa de conversaciones”.



“Ese acuerdo, si es que se ha hecho, es porque la guerrilla recibió golpes muy duros gracias a Uribe. Hay que recordar que Uribe rescató las carreteras de Colombia. Arrancó a la guerrilla esa especie de control sobre la movilidad de los colombianos y les dio golpes muy duros y creo que eso empujó a la guerrilla a la mesa de conversaciones”, destacó.

García Márquez no era un hombre de ideas, las ideas a él no le interesaban FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, Vargas Llosa se refirió al escritor colombiano Gabriel García Márquez y dijo que “era un gran contador de historias, manejaba el español con una extraordinaria versatilidad”, pero no era “un hombre de ideas”.



“No era un hombre de pensamientos García Márquez, él era un artista, un creador. Era maravilloso contando historias. Él tenía más bien una especie de actitud de rechazo hacia el intelectual (…). Para mí, él no era un hombre de ideas, las ideas a él no le interesaban y un intelectual casi puro, como Octavio Paz, para él era la antípoda”, afirmó.



Así mismo, se refirió a la relación del nobel colombiano con la revolución cubana y dijo que la amistad con Fidel Castro le permitió a ‘Gabo’ tener “un salvoconducto que lo liberaba de la crítica de la izquierda”, a la que, según Vargas Llosa, se enfrentaban todos los escritores que no estaban de acuerdo con la situación política de Cuba.



Vargas Llosa también se pronunció sobre la situación que vive Venezuela, la cual calificó como “trágica” e indicó que su deseo es que el país tenga “una salida pacífica” a la crisis política y económica que enfrenta.

“Venezuela es un país riquísimo, uno de los países que debería tener las condiciones

más avanzadas del mundo y sin embargo está en la ruina total. Es un país que se muere de hambre, donde no hay comida, no hay medicamentos, donde salvo la pequeña nomenclatura privilegiada que es la del poder tiene unas condiciones de vida elevadas. Es una situación verdaderamente trágica, porque no hay ninguna legalidad. Es la pura arbitrariedad, la pura violencia”, señaló.



Y agregó que el “régimen de Maduro está dando sus últimas bocanadas” porque es claro que hay “una inmensa mayoría del país que está contra el sistema, que quiere volver a la democracia”.



En ese sentido, señaló que su deseo es que Venezuela haga una “transición hacia la democracia pacífica y no sanguinaria”.



Escuche la entrevista completa aquí:

ELTIEMPO.COM