‘La humanidad se dirige hacia un abismo insondable’

Es curioso que un hombre como el escritor Mario Mendoza, quien se ha declarado ateo desde que estaba en el colegio, tenga en la sala de su casa un cuadro en el que aparece el rostro demacrado de Jesucristo luego de la crucifixión.



Aunque resulte extraño, este lienzo es solo una pequeña muestra del profundo interés que siempre ha sentido por los temas espirituales, místicos y sobrenaturales, que en el año 2014 lo llevaron a escribir ‘Paranormal Colombia’, y que ahora plasma desde un punto de vista más universal en ‘El libro de las revelaciones’, presentado el domingo pasado en la Feria del Libro de Bogotá.

“El hecho de no tener una fe declarada no significa que me sienta liberado del pensamiento religioso o mágico, ni que me crea superior. Todo lo contrario: siento una enorme fragilidad. Son formas de percibir el mundo que hemos tenido desde siempre y que son muy difíciles de abandonar porque conforman nuestra impronta fundamental, que es la construcción de realidad”, afirma Mendoza.



Con 88 relatos cortos que transcurren entre exorcismos, vidas pasadas, sectas, cultos secretos, viajes astrales e historias documentadas sobre desdoblamientos y experiencias extracorporales, este libro pone en tela de juicio las nociones generales de realidad y tiempo.



“Cada vez tengo menos claridad de qué es real y qué no. Permanentemente tengo la sensación de estar atravesando capas, como si viviera dentro de una cebolla”, confiesa el autor.



Desde que publicó ‘Paranormal Colombia’, Mendoza ha sido criticado fuertemente por abordar este tipo de temáticas en sus libros. Varios académicos y periodistas le han reprochado hacer apología de la superstición, en un país que necesita ciencia, tecnología y educación.

Frente a la polémica, afirma que le parece “ingenuo creer que hay una línea del progreso que nos conduce inevitablemente hacia el racionalismo y el materialismo. Es como pararse frente a un chamán y decirle que por favor se dedique a estudiar física o química. Es como ir a Benarés, en la India, y decirles a los peregrinos que van al Ganges que por favor se metan al Sena y aprendan de tecnología y computación”.



El primer capítulo de este libro nuevo se titula ‘Las puertas del cielo’ y hace alusión a una cibersecta ovni de los años 90, integrada por seres andróginos que se operaron los genitales, se hicieron el mismo corte de cabello que Mr. Spock (personaje de la saga ‘Star Trek’) y al final se suicidaron todos al tiempo.



Poco a poco, el relato va adentrándose en mundos cada vez más sombríos, hasta concluir con ‘Las puertas del infierno’, un segmento que retrata las atrocidades y barbaries que se viven en el mundo actual. A fin de cuentas, ‘El Libro de las revelaciones’ es el otro nombre con el que se conoce al texto bíblico del Apocalipsis, que habla sobre la destrucción del mundo y el fin de las especies.

Al respecto, Mendoza es enfático al afirmar que “somos los más grandes depredadores ecológicos: por donde pasamos arrasamos. No podemos convivir con las otras especies de una manera sana, amorosa, respetable, y lo único que nos queda es exterminarnos a nosotros mismos. De alguna manera, creo que todos tenemos la misma sensación de que la humanidad se dirige hacia un abismo insondable”.



Finalmente, el escritor se refirió a la situación de violencia extrema que se vive en Medio Oriente y a las tensiones que desde hace varios años existen con el gobierno de Estados Unidos.



Dijo estar convencido de que “es imposible terminar la administración de Donald Trump sin un conflicto de grandes dimensiones”, y concluyó con una frase que resume el sentido de su obra: “Estamos acercándonos a un precipicio, que seguramente será una guerra mundial. Creo que el desplazamiento de los portaviones cerca de Corea y los ataques en Siria así lo confirman”.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO