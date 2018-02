Los presidenciables, en la intimidad de sus convicciones

Existen dos razones de peso que no habrían permitido la realización de este libro que tiene en sus manos. La primera, los bajos índices de lectura en el país.

Infortunadamente, hoy en Colombia, según las últimas mediciones, se leen tan solo 2,2 libros por persona cada año. Y la segunda, el desamor y la desafección de los ciudadanos por la política, un tema recurrente, no solo en Colombia sino en el mundo.

Sin embargo, la importancia capital que tienen las próximas elecciones presidenciales nos hizo creer en la política e invitar a los votantes a pasar un buen momento con los candidatos, a escucharlos en total intimidad, lejos de la radicalidad de los argumentos, fuera del ring de la lucha libre de las redes sociales y de la formalidad de las cámaras y los micrófonos.



Fuimos a su encuentro. En sus casas y lugares de trabajo nos atendieron con amabilidad para conversar sobre su trayectoria política y conocerlos a fondo desde su niñez. Estos candidatos, amables, informales, simpáticos, cariñosos, carismáticos, llenos de humor, pero atentos y agudos, abren la puerta para que usted pueda conocerlos.



Como antesala a las elecciones presidenciales, el debate del plebiscito sobre la paz dio a conocer a los principales líderes políticos que se perfilaban como posibles candidatos a la Casa de Nariño para suceder al presidente Juan Manuel Santos. Durante los debates relativos al acuerdo de paz se conocieron las propuestas de quienes apoyaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y las de sus principales críticos.



Para una amplia mayoría, el debate radicalizó aún más a la población colombiana y lo plasmó en una concepción binaria: quienes apoyaban al Gobierno y quienes lo rechazaban.



Con la revolución de las tecnologías y el furor de las redes sociales, el debate se ha vuelto cada vez más efímero y se ha pasado a la inmediatez de la información. Combinado con la era de la posverdad, momento en el que “los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las invocaciones a la emoción y a las creencias personales” (1), se hace imperioso dar elementos de análisis a la opinión pública para que conozca quiénes son los candidatos, cuáles son sus orígenes y sus principales ideas sobre el país.



‘Los pretendientes de la Casa de Nariño’ es una apuesta editorial periodística y académica que busca dar a conocer en un primer plano la cara humana de estos líderes: ¿cuáles son sus pasiones, sus ambiciones y su trayectoria personal y política? ¿Quiénes fueron sus figuras tutelares y cuál fue el camino que hicieron para llegar a donde están?



En un segundo momento y fruto de la experiencia en el análisis del discurso político de la Escuela Francesa, se presentará también un análisis de las intervenciones orales y escritas de los candidatos.

De Petro a Ordóñez

Siguiendo los análisis del discurso de los grandes políticos franceses, desde el general De Gaulle, pasando por el exponente de izquierda François Mitterrand, hasta llegar al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, este libro expone el corpus ideológico de líderes tan disímiles como Gustavo Petro y Alejandro Ordóñez, y destaca las confluencias naturales de las alianzas necesarias para llegar al poder con los discursos de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.



Expresa también las grandes rupturas en las propuestas y el discurso de candidatos tan opuestos como Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, o las sintonías del liberalismo, bajo el liderazgo de Humberto de la Calle, con la izquierda, y la profundidad de Clara López y Gustavo Petro, llegando a los postulados rebeldes de Rodrigo Londoño, alias Timochenko.



No se hace una presentación de los programas políticos de los candidatos, pues las mediciones del discurso se hicieron en la primera parte de la campaña, a partir del plebiscito por la paz, en el mes de octubre del 2016, hasta el mes de diciembre del 2017. En una buena parte de las campañas, el proyecto político no se había consolidado aún. Se presenta entonces un análisis de las entrevistas realizadas por los candidatos en radio y prensa escrita, así como de sus columnas, sus artículos en blogs y páginas web de campaña. A partir de un total de 1.200 páginas de Word quisimos caracterizar el lenguaje de cada candidato.



Partiendo de la ruptura histórica de los últimos 16 años del panorama político colombiano –uribismo-santismo–, este libro entrará en los pensamientos de cada candidato para conocer sus convicciones, ambiciones, su fuerza y astucia. Los análisis nos revelarán los valores, aptitudes y debilidades de los pretendientes a ocupar la Casa de Nariño.



Se encontrarán las reflexiones sobre la búsqueda del poder y su lógica, la importancia de la autoridad, la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones, tan necesarios para la corriente de derecha. Pero también destacamos la necesidad de revalorizar los derechos de los más pobres, luchar por ‘la deuda social’ con los más desfavorecidos, exponer los desafíos del cambio climático y la recuperación de la industrialización, temas de mucho interés para la izquierda.



Por otra parte, llega al escenario político un nuevo discurso de gran pertinencia: la moralidad, la lucha contra la corrupción y la necesidad de romper con la vieja política. ¿Quién será el delfín de Juan Manuel Santos? o ¿quién posicionará mejor el proyecto de alternancia al santismo?

Las claves para ganar

El editorialista político del periódico ‘Le Monde’, Gérard Courtois (2), recuerda que François Mitterrand tenía ciertas claves para llegar a la presidencia. Según el viejo líder, para ganar una elección se debería contar con tres elementos: “Un candidato que sepa hacer campaña, un partido en orden y un proyecto que contenga, por lo menos, tres o cuatro medidas faro que permitan delinear una dirección”. Pero Courtois nos recuerda también que una campaña es larga, y esta, la colombiana, que se inició con la recolección de firmas desde junio del 2017, refleja el desgaste al cual han estado enfrentados los candidatos.



¿Qué otras características deben tener nuestros pretendientes, según Courtois? Una salud de hierro para mantenerse en el maratón de la actividad política (la juventud de Iván Duque es una carta a su favor); unos nervios de acero, elementos característicos de la racionalidad de la izquierda, que juegan fuerte en el debate; el indispensable talento de orador se aprecia de derecha a izquierda, desde Iván Duque, pasando por el liberal Humberto de la Calle, al representante de izquierda Gustavo Petro. Al talento de orador podríamos incluir también el carisma y la cercanía con la gente que irradian Marta Lucía Ramírez y Sergio Fajardo. El dominio de las cámaras y el manejo de las redes sociales son elementos que todos han sabido desarrollar.



¿Cuál será el tema propuesto por los candidatos que cautivará a los colombianos? Los lectores podrán apreciar los temas más queridos de los candidatos. Humberto de la Calle, el artífice del acuerdo con las Farc, apostará su capital político y pondrá en un primer lugar el desafío de su gestión: la consolidación de la paz. Clara López, quien tiene una larga historia en las elecciones presidenciales con un discurso sólido en el escenario de la izquierda democrática, eleva el debate e insiste en la necesidad de saldar ‘la deuda social’ con los más vulnerables para consolidar la paz.



Gustavo Petro, amado con pasión por los sectores populares y temido en las élites, nos dejará descubrir el ingrediente de su persistencia y lucha en la difícil actividad política. La audacia será su estandarte.



Alejandro Ordóñez, una cara nueva en el escenario electoral, ha sabido ocupar un espacio no despreciable en la opinión pública. Este conservador desinhibido –así lo definimos en este libro– llega con la fuerza del regreso mundial de los ultracatólicos y conservadores más radicales. Tiene un discurso auténtico que sabe exponer con humor fino y profundos conocimientos de los temas religiosos y jurídicos, dándolo como un hombre inevitable en la campaña.



El trío Ramírez-Duque-Ordóñez se presenta con mucho peso para ir a la primera vuelta. En el dueto Ramírez-Duque, los lectores podrán encontrar las afinidades de estos dos líderes. Iván Duque, la cara nueva del uribismo, llega a la contienda política imprimiendo un escenario de esperanza para las nuevas generaciones y todos aquellos que buscan renovación en la política. Entre los elementos fundamentales de su discurso podemos destacar cómo se aparta del uribismo radical; no se arropa bajo el manto del castrochavismo o ‘la entrega del país a las Farc’. Esto le da la independencia necesaria para jugar con su propio peso, a pesar de la figura del expresidente Uribe.



Marta Lucía Ramírez, mujer de convicciones, trabajadora incansable y gran luchadora, ha demostrado a la opinión pública tesón, perseverancia y dedicación para la causa pública. En estas dos figuras hay una gran sintonía en las ideas y las propuestas, que van desde el eje económico, el fuerte de Iván Duque, a la necesidad de fortalecer las instituciones, una constante en las reivindicaciones de Ramírez. No dejan de lado los temas sociales y se percibe que las afinidades entre ellos van más allá de la componenda burocrática.



Sergio Fajardo, el carismático profesor de matemáticas, el alcalde, el gobernador, el científico, es el que en realidad encarna el tan esperado cambio de la política nacional. Como podrán apreciar los lectores, es el más alejado del pelotón de campaña y el más opuesto al preferido del establecimiento, Germán Vargas Lleras. Sergio Fajardo tiene un claro hilo conductor en sus postulados. La transformación de la sociedad pasa por la revolución de los valores, el cambio de mentalidad de los colombianos y la lucha por la transparencia y contra el clientelismo y la corrupción.



Finalmente, el candidato Germán Vargas Lleras, quien infortunadamente no se dio a conocer en carne y hueso, expone, por encima de todo, un programa de 25 documentos programáticos construidos con mucha precisión. Su imagen retrata la figura de un candidato técnico, de mucha experiencia, ubicado en la vieja política. Su mayor fortaleza, la maquinaria, se revela en estos tiempos de deseo de renovación política como su mayor talón de Aquiles. Los lectores tendrán, sin embargo, la posibilidad de conocer sus principales éxitos en su paso por los ministerios de Justicia y Vivienda, en el área de la infraestructura y el saneamiento, y en su paso por la Vicepresidencia.



En el teatro de la competencia política, definida según De Gaulle como “el encuentro de un hombre con un pueblo”, los candidatos pondrán a prueba su inteligencia, su audacia, su astucia y su cálculo político.



No es solo un recorrido por nueve líderes políticos. En estas páginas se dibujan las diferentes Colombias: cada historia, cada mundo, es el reflejo de una parte de nuestro país. Los invito a leerlas y a escuchar la voz de nuestros candidatos para participar en los próximos comicios.



(1) Martin Le Gros, ‘Genealogie de la politique de la post-verité’, en ‘Philosophie Magazine’.

(2) Gérard Courtois, ‘Parties de campagne’, Perrin, 2017.



MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ