Los secretos del éxito de Maluma

Son las 10 p. m. en Miami (Estados Unidos). Maluma aún no ha salido al gigantesco escenario AmericanAirlines Arena. En el ambiente, sin embargo, gravita la sensación de que su concierto será un éxito. Entre los 14.000 asistentes intuyen que, en el momento en el que el artista se apodere del micrófono, se hará realidad su promesa hecha en Instagram: será “una noche histórica”.

Juan Luis Londoño Arias (Medellín, 28 de enero de 1994), nombre ya olvidado, cumple sus metas. La última es la de triunfar en EE. UU. Y vaya que empezó a hacerlo: agotó la boletería de este concierto –el penúltimo de su gira F.A.M.E.–, pese a que días antes fue objeto de polémica por un video en el que ironizaba sobre el comportamiento de sus fanáticos cuando le piden una foto o un autógrafo. Pero su público lo defiende.



La controversia, en vez de afectar su carrera, lo ayuda. Así lo ve el periodista musical argentino Pablito Wilson, para quien la polémica de 'Cuatro Babys', el cuarto video más visto en YouTube el año pasado, logró impulsarlo.



“Le ayudó a empezar a hacer giras en Europa con todos los juguetes. Ahora, pones a Maluma en cualquier lugar del mundo y agota boletería”, recalcó Wilson, quien está trabajando en un libro acerca de la historia del reguetón.



Lo mismo sucedió en EE. UU., ya que hace dos meses Maluma agotó la boletería en el Madison Square Garden de Nueva York y se convirtió, con 24 años, en el artista colombiano más joven en lograrlo.



Esto y el hecho de que su álbum 'F.A.M.E.' ('Fe, Alma, Música, Esencia'), lanzado el 18 de mayo, lidere el listado de álbumes latinos de Billboard respaldan la afirmación de que, sin duda, es un fenómeno musical.



Para Wilson, su éxito no tiene nada que ver con el talento interpretativo: “La gente tiene que entender que son varios factores, y eso no se lo perdonan a Maluma, pues venimos de la escuela del rock”, explica el periodista argentino, haciendo referencia a una manera de cualificar sus habilidades vocales o su talento para interpretar un instrumento, como sí pasa en el ámbito roquero.



Algo que llama la atención al reflexionar acerca del impacto del artista es la renuencia o incomodidad de algunos expertos musicales colombianos a referirse a la razón de su éxito (...) El tema les resulta espinoso.

Maluma, cantó algunos de sus éxitos en la despedida de la Selección Colombia en Bogotá. Foto: Luis Acosta / AFP

Los factores

Las opiniones apuntan a que su imagen “de tipo bonito”, fuertemente promovida, ha sido una de las claves para impulsar su carrera, tanto que –según los críticos– desde Ricky Martin, las mujeres no tenían un 'sex-symbol' a quien admirar.



El ejemplo más claro son sus redes sociales, sobre todo Instagram, en las que se ha apoyado para transmitir esa idea. Y le ha funcionado: en esta red social es el artista latino masculino favorito, con 33 millones de seguidores.



Esto va de la mano con la fuerte estrategia de mercadeo que tiene detrás para estar en el lugar y el momento adecuados, y en la cual ha sido clave su mánager, Walter Kolm, quien también está detrás de artistas como Carlos Vives, Silvestre Dangond y Wisin. “Él agarra artistas que puedan llegar a hacer un millón de dólares en una noche, sabe a dónde apunta, y te das cuenta de eso cuando ves las giras y las colaboraciones de Maluma”, dice Wilson.



Además, Maluma juega a lo seguro. “Sabe con quién relacionarse, grabar y moverse. Por ejemplo, la música brasileña está empezando a romper en Colombia, y él decidió realizar algunas colaboraciones con artistas de allá, como Anitta y Nego do Borel. No es una innovación como la de J Balvin, que trabajó con el francés Willy William, un artista que nadie conoce”, explica Wilson.



Ahora, con su álbum 'F.A.M.E.', Maluma le apunta al mercado estadounidense al lanzar canciones con Prince Royce, Timbaland y Jaison Derulo, y al empezar a cantar en inglés, lo que implica cambiar lo que venía haciendo.



“Me di cuenta de que esa combinación de lo que era Maluma con la música anglo y americana es una propuesta innovadora. Ese es el sonido que estaba buscando, y por eso vine a trabajar a Los Ángeles. Dejé la esencia del reguetón, sin alejarme de mis raíces, y la pusimos a otro nivel de calidad en el nuevo disco”, manifestó Maluma en una entrevista cedida por Sony Music Colombia.

Más allá de las críticas

Para Diego Toro, vicepresidente de Sony Music Colombia, el secreto de Maluma se trata, en parte, de “ser constante con su trabajo. Si lo sigues en Instagram, puedes ver en sus historias que siempre está en su estudio o con sus 'fans'. Su promedio de descanso es muy bajo”.



Por su parte, Wilson cree que el ser “un buen tipo” le ayuda. “Hay otros que se han caído en la industria porque son unos cabrones, y, generalmente, los que se mantienen son ‘tipazos’. Mira la ayuda de Daddy Yankee en el huracán de Puerto Rico”, dice. En el caso de Maluma, este tiene una fundación en Medellín, El arte de los sueños, con la que busca transformar las vidas de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través del canto, el baile y la pintura.



Aunque las críticas negativas no se hacen esperar a la hora de hablar de Maluma, no se puede negar el fenómeno en el que se ha convertido, tanto que en su libro, Wilson se arriesga a ponerlo al mismo nivel que Michael Jackson, como una provocación para mostrar su impacto y cómo ha cambiado el mercado de la música.



Pero, al final, son sus fanáticos, los mismos que han agotado los escenarios para verlo, quienes tienen la última palabra sobre la música de Maluma.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @The_uptowngirl

​* Con invitación de Sony Music Colombia