Maluma cantará la canción de Coca Cola para el Mundial 2018

08 de marzo 2018 , 10:15 a.m.

Ya empezó el conteo regresivo para el Mundial de Rusia 2018 y ahora es Maluma quien se une a la fiesta del fútbol, pues el artista confirmó a Telemundo -en el programa 'Un nuevo día'- que interpretará la canción oficial de Coca Cola para este importante evento deportivo.

“Me siento feliz; me siento muy orgulloso; me siento demasiado contento de trabajar con Coca Cola para la canción del Mundial. Es una experiencia única, así que nos vamos para Rusia. Allá nos vemos, parceros”, afirmó durante la entrevista .



Tras el anuncio, medios han dicho que esperan esto funcione como una estrategia para impulsar la carrera del colombiano a nivel internacional, tal cual pasó con Ricky Martin en Francia 98 con 'La Copa de la Vida' y Shakira en Sudáfrica 2010 con el 'Waka Waka'. Sin embargo, hasta el momento la marca no se ha pronunciado al respecto.

En octubre del año pasado también se habían propagado rumores en diferentes medios nacionales e internacionales sobre la supuesta participación del autor de 'Felices los 4' en la canción oficial del Mundial -hasta se llegó a decir que había sido la Fifa quien lo habría contactado-, pero la información nunca se confirmó.



