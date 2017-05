Luis Miguel llega a acuerdo tras millonaria demanda

11 de mayo 2017 , 07:56 a.m.

11 de mayo 2017 , 07:56 a.m.

Luis Miguel, el cantante conocido como 'El Sol de México', llegó a un acuerdo en un caso judicial por una deuda de un millón de dólares que debía pagar a sus ex representantes y abogados, según documentos legales presentados el miércoles en Los Angeles.



El ganador del premio Grammy pasó un breve tiempo en prisión el 2 de mayo, cuando fue arrestado luego de que no compareció a una audiencia ante la corte, pero luego fue liberado bajo fianza.

Un juez federal de Los Angeles decidió previamente este año que un Rolls-Royce del 2013 de Luis Miguel podría ser incautado para ayudar a pagar el millón de dólares que un magistrado de Nueva York otorgó a los demandantes, según documentos judiciales.



La decisión se debe a una demanda por violación de contrato presentada contra

Luis Miguel por su ex representante, William Brockhaus, e incluye dinero que debía a Brockhaus por gastos legales. El caso fue transferido posteriormente a una corte en California.



Luis Miguel debía presentarse el jueves en una corte federal de Los Angeles para un interrogatorio del deudor. Pero en documentos presentados ante el tribunal el miércoles, abogados de ambas partes dijeron que se logró un acuerdo, por lo que la audiencia fue cancelada.



Los abogados de Luis Miguel y Brockhaus no respondieron a los llamados buscando comentarios.



El alguacil adjunto Matthew Cordova dijo en una llamada telefónica que no podía confirmar inmediatamente si su agencia asumió la custodia del Rolls-Royce de

Luis Miguel.



El servicio de los alguaciles había participado anteriormente en los esfuerzos de los demandantes por incautar el vehículo de lujo.